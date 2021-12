“NE HO APPROFITTATO PER FARE UNA RIUNIONE DI LAVORO” – BRUNO VESPA RACCONTA LA DISAVVENTURA IN ASCENSORE IN HOTEL A MILANO: “IO E MIA MOGLIE SIAMO RIMASTI CHIUSI PER 40 MINUTI, SENZA CHE NESSUNO RISPONDESSE ALL’ALLARME. PER FORTUNA PRENDEVA IL CELLULARE” – “PER UN CASO FORTUITO, IL DG DELL’ALBERGO ERA IN PUGLIA E AVEVA CHIESTO DI VEDERE LA NOSTRA MASSERIA. PER CUI…”

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

Prima di andare alla Scala “ieri mattina sono rimasto chiuso con mia moglie nell'ascensore del mio hotel a Milano, per 40 minuti, senza che nessuno rispondesse all'allarme. Per fortuna non soffro di claustrofobia...” Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il giornalista e conduttore Bruno Vespa ha raccontato la sfortunata vicenda di cui è stato protagonista. “Per fortuna prendeva il cellulare, perché io continuavo a suonare il campanello d'allarme e non rispondeva...”

Cosa ha fatto in quei lunghi minuti? “In quei 40 minuti ho fatto una riunione di lavoro telefonica col mio caporedattore per la trasmissione di oggi” Si è arrabbiato con la direzione dell'hotel? “Ma no, sono stati molto carini, hanno anche regalato un mazzo di fiori a mia moglie. Per un caso del tutto fortuito, il dg di questo hotel i era in Puglia e avevo chiesto di vedere la nostra masseria. Per cui avevo il suo numero, l'ho chiamato e gli ho detto: siamo in un ascensore, ci dà una mano? E lui si è attivato...”

