“NON AVREMO ALTRA SCELTA CHE DISPIEGARE ARMI NUCLEARI” - SULLA TV DI STATO “RUSSIA 1” SI PARLA APERTAMENTE DELL’ATOMICA COME RISPOSTA ALL’INGRESSO NELLA NATO DI SVEZIA E FINLANDIA - IL VICEMINISTRO DEGLI ESTERI, RYABKOV: “L’AMMISSIONE NELL’ALLEANZA ATLANTICA È UN ERRORE DI VASTA PORTATA. LE TENSIONI MILITARI AUMENTERANNO” - INTERVIENE ANCHE LA CINA, CHE RICORDA LA SUA POSIZIONE CRITICA VERSO L’ALLARGAMENTO A EST DELLA NATO: “È UNO SVILUPPO SIGNIFICATIVO. CI AUGURIAMO CHE TUTTE LE PARTI ADERISCANO AL CONCETTO DI SICUREZZA COMUNE, GLOBALE, COOPERATIVA E SOSTENIBILE ATTRAVERSO IL DIALOGO"

Quale sarà la reazione di Putin all’adesione di Svezia e Finlandia alla NATO? Tutti se lo chiedono, nessuno ha la risposta: di sicuro, Stoccolma e Helsinki non sembrano farsi intimorire e tirano dritto.

La tensione però è palpabile, anche e soprattutto in Russia. Stamani ha parlato il vice ministro degli esteri, Sergei Ryabkov, che ha detto che si tratta di un “errore di vasta portata”, che non sarà “sopportato” da Mosca.

Oltre alle prese di posizione governative, ci ha pensato la TV di stato Russia 1 a buttare il carico. Un commentatore del canale ufficiale del Cremlino, parlando proprio dell’ingresso dei due paesi nell’Alleanza atlantica, ha mollato il freno: "Il motivo ufficiale è la paura. Ma avranno più paura della Nato. Quando le basi della Nato appariranno in Svezia e Finlandia, la Russia non avrà altra scelta che neutralizzare lo squilibrio e la nuova minaccia dispiegando armi nucleari tattiche".

Sono settimane che i russi usano la minaccia atomica per intimorire l’Occidente: qualche giorno fa è stato Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, a sostenere che la Russia potrebbe schierare armi nucleari e missili ipersonici nella sua exclave di Kaliningrad, tra Polonia e Lituania.

Staremo a vedere, certo per “Mad Vlad” sarà difficile compiere un’azione del genere senza scatenare una risposta di USA e alleati. La procedura di adesione per i due paesi del nord sarà accelerata, per farli entrare entro giugno. A quel punto, ogni incidente lungo i 1300 km di confine con la Finlandia potrà far scattare il fantomatico articolo 7. E sarà guerra frontale, totale (e mondiale).

2 - MOSCA, SE SVEZIA E FINLANDIA IN NATO ERRORE VASTA PORTATA

(ANSA) - L'ammissione della Svezia e della Finlandia alla Nato è un errore con conseguenze di vasta portata. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, riportato dall'agenzia Interfax.

Parlando con i giornalisti a Mosca, il viceministro Ryabkov ha affermato che "il livello generale delle tensioni militari aumenterà e ci sarà meno prevedibilità in questo settore. È un peccato che il buon senso sia sacrificato a una fantomatica idea di ciò che dovrebbe essere fatto nelle circostanze attuali". "Si tratta di un altro grave errore con conseguenze di vasta portata. Ebbene, questo è il livello di coloro che prendono le rispettive decisioni nei rispettivi Paesi", ha aggiunto.

3 - CREMLINO, SVEZIA E FINLANDIA NON RAFFORZANO SICUREZZA UE

(ANSA-AFP) - L'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato "non rafforzerà" la sicurezza europea. Lo sostiene il Cremlino.

4 - PARLAMENTI FINLANDIA E SVEZIA AL LAVORO SU ADESIONE A NATO

(ANSA-AFP) - I parlamenti finlandese e svedese stanno valutando in queste ore le candidature dei due paesi nordici alla Nato, con ampie maggioranze assicurate in entrambe le Camere.

Il Parlamento finlandese (l'Eduskunta), ha iniziato stamani una sessione maratona per esaminare la candidatura che verrà presentata ufficialmente da Helsinki, come hanno annunciato ieri il presidente e la premier del Paese: una votazione è prevista al più presto per martedì. Secondo i media finlandesi, almeno l'85% dei 200 parlamentari voterà sì all'ingresso nella Nato. Allo stesso tempo, il parlamento svedese è riunito dalle 10:30 (la stessa ora in Italia).

Ieri il Partito socialdemocratico che guida il governo nel Paese ha annunciato il suo sostegno alla candidatura: sei degli otto partiti in Parlamento sono ora favorevoli all'adesione, rappresentando una maggioranza teorica di 304 deputati su un totale di 349. La Svezia, secondo il quotidiano Svenska Dagbladet, intende presentare la propria domanda di adesione alla Nato domani.

5 - NATO: CINA, CON FINLANDIA E SVEZIA È SVILUPPO SIGNIFICATIVO

(ANSA) - I piani di adesione di Finlandia e Svezia alla Nato sarebbero "uno sviluppo significativo". E' il commento del portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, ricordando la posizione critica di Pechino verso l'allargamento a est dell' Alleanza Atlantica e quella a favore di "un'architettura regionale equilibrata, efficace e sostenibile".

Solo così, ha osservato, "sarà possibile raggiungere veramente la pace e la stabilità a lungo termine in Europa".

La Cina si augura "che tutte le parti aderiscano al principio di indivisibilità della sicurezza, rispettino le reciproche preoccupazioni legittime, aderiscano al concetto di sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile attraverso il dialogo".

Le relazioni Cina-Finlandia, ha aggiunto Zhao replicando a un'esplicita domanda, sono sempre state molto amichevoli e l'ingresso di Helsinki nella Nato "porterebbe ovviamente nuovi fattori nelle relazioni" bilaterali.

