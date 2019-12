“NON CI PIACEVA COME SI TENEVANO LA MANO” – ATTACCO CHOC IN RUSSIA DOVE DUE AMICHE SONO STATE AGGREDITE DA SETTE ADOLESCENTI PERCHÉ “SEMBRAVANO LESBICHE”: LE GIOVANI SONO STATE CIRCONDATE E QUANDO HANNO PROVATO A REAGIRE ALLA RICHIESTA DI CONSEGNARE SOLDI E CELLULARE, UN RAGAZZINO HA MANDATO UNA DI LORO IN OSPEDALE CON… - VIDEO

Aggressione choc in Russia dove una 18enne è stata aggredita perché “sembrava lesbica”: Ekaterina Lysikh stava camminando tenendo la mano della sua amica a San Pietroburgo quando un gruppo di sette adolescenti ha preso di mira le ragazze. «Siete lesbiche?» hanno chiesto prima di scagliarsi contro le due, chiedendo loro soldi e i telefonini.

Come si vede nelle immagini registrate da una telecamera di un bar, Ekaterina prova a difendersi dall’attacco, ma uno degli aggressori la colpisce brutalmente facendola crollare a terra. E' finita in ospedale dove è stata curata per una commozione cerebrale mentre la ferita sul labbro ha richiesto dei punti.

La polizia ha arrestato quattro dei sette aggressori. Un ragazzino di nome Denis, che frequenta la seconda media, è accusato di gravi danni fisici. Stessa sorte è toccata a un sedicenne e un 19enne disoccupato. Rimane da capire il coinvolgimento del quarto e che fine abbia fatto il resto del gruppo.

Alla polizia hanno raccontato che erano disturbati dal modo in cui Ekaterina e la sua amica si tenevano per mano. La Russia è stata ripetutamente criticata dai leader mondiali e dai gruppi per i diritti umani per le sue politiche anti-LGBT.