(ANSA) - L'intelligenza artificiale potrebbe portare all'estinzione dell'umanità: è l'avvertimento di esperti del settore tra cui Sam Altman, ad del produttore di ChatGPT OpenAI, Demis Hassabis, amministratore delegato di Google DeepMind e Dario Amodei di Anthropic. Lo riporta la Bbc. "Mitigare il rischio di estinzione dell'Intelligenza artificiale dovrebbe essere una priorità globale insieme ad altri rischi su scala sociale come le pandemie e la guerra nucleare", si afferma in una dichiarazione pubblicata sulla pagina web del Center for AI Safety . Anche Geoffrey Hinton, un cosiddetto padrino dell'IA, ha sostenuto l'appello.

