DAGONEWS

noelle dunphy rUdy giuliani 5

Un'ex collaboratrice dell'ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, l’ha accusato di fare commenti dispregiativi sugli ebrei e di essere sessualmente aggressivo nei loro confronti.

Noelle Dunphy ha citato in giudizio Giuliani in una causa da 10 milioni di dollari, accusandolo di abusi sessuali. Ma gli avvocati dell'ex sindaco di New York hanno affermato che lui "nega con veemenza le accuse".

Tuttavia, martedì, gli avvocati di Dunphy hanno rilasciato diverse registrazioni audio di incontri che lei ha avuto con Giuliani.

In una registrazione del 2019, una trascrizione presentata come parte della causa, Giuliani avrebbe affermato che gli uomini ebrei avevano il pene piccolo rispetto agli italiani.

noelle dunphy rUdy giuliani 8

Secondo la trascrizione, ha detto: «Si tratta del modo in cui funziona la selezione naturale. Gli uomini ebrei hanno cazzi piccoli perché non possono usarli dopo essersi sposati. Mentre gli uomini italiani li usano per tutta la vita, quindi i loro peni sono più grandi».

Un'affermazione fatta dopo che Giuliani avrebbe detto che gli ebrei hanno bisogno di "andare oltre la Pasqua ebraica". Una trascrizione di una conversazione nell'aprile 2019 diceva: “Gli Ebrei, vogliono solo quella dannata Pasqua tutto il tempo. Amico, oh, amico. Supera la Pasqua. Era tipo 3000 anni fa. Ok, il Mar Rosso si è separato. Grande affare. Non è la prima volta che succede”.

noelle dunphy rUdy giuliani 9

Dunphy ha iniziato a lavorare per Giuliani nel gennaio 2019 come direttore dello sviluppo aziendale con uno stipendio di 1 milione all'anno: ha affermato che Giuliani ha iniziato ad abusare di lei quasi subito dopo che ha iniziato a lavorare per lui.

Secondo la causa, l'ex avvocato personale di Donald Trump è accusato di "abusi di potere, aggressioni e molestie sessuali e altri comportamenti scorretti", comprese "invettive sotto effetto di alcol che includevano commenti sessisti, razzisti e antisemiti".

Diverse trascrizioni riportano che l'ex sindaco di New York faceva osservazioni a carattere sessuale a Dunphy. Il 4 marzo 2019, Giuliani avrebbe detto a Dunphy: «Voglio possederti, ufficialmente». Tempo dopo avrebbe fatto commenti sul suo seno: «Vieni qui grandi tette. Dammele. Reclamo le tue tette».

noelle dunphy rUdy giuliani 3

Il 18 agosto 2019, avrebbe detto che non poteva pensare a lei senza eccitarsi sessualmente: «Anche se penso a quanto sei intelligente, mi viene duro. Non penserei mai che una bella ragazza sia intelligente. Se mi dicessi che una ragazza è intelligente, penserei che non è attraente».

Ma un portavoce di Giuliani ha affermato che "nega con veemenza e completamente le accuse della denuncia e intende difendersi fino alla fine da queste accuse. Questa è pura molestia e un tentativo di estorsione".

noelle dunphy rUdy giuliani 7 noelle dunphy rUdy giuliani 2 noelle dunphy 1 noelle dunphy con donald trump jr noelle dunphy mike pence noelle dunphy con ivana e lara trump noelle dunphy 4 noelle dunphy 2 noelle dunphy 3 noelle dunphy rUdy giuliani 10 noelle dunphy 5 noelle dunphy 6 noelle dunphy rUdy giuliani 1 noelle dunphy rUdy giuliani 6 noelle dunphy rUdy giuliani 4