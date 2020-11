UN LETTORE POCO INFORMATO SCRIVE AL “GIORNALE”: “IL PROFESSORE AMERICANO SIGMUND GINZBURG AFFERMA CHE LA SPAGNOLA È RESPONSABILE DELLA CRISI DEGLI ANNI VENTI E DELL’ANDATA AL GOVERNO DEL PARTITO NSDAP NELLA REPUBBLICA DI WEIMAR, MA CIÒ NON TROVA RISCONTRO IN QUANTO HANNO SCRITTO GLI STORICI” – LA RISPOSTA: “MI CHIAMO SIEGMUND GINZBERG E NON SIGMUND GINZBURG. NON SONO PROFESSORE MA GIORNALISTA. NON SONO AMERICANO MA ITALIANO. NON SONO IO AD AFFERMARE CHE LA SPAGNOLA EBBE EFFETTI SULL’ASCESA DEGLI ESTREMISMI NEGLI ANNI ‘30, MA UNO…”

FALSITÀ STORICHE, LA SPAGNOLA NON C' ENTRA CON L' ASCESA NAZISTA

Lettera di Antonio Fadda a “il Giornale”

Il professore americano Sigmund Ginzburg ne La Repubblica del 10 novembre ha affermato che la spagnola è responsabile della crisi economica degli anni Venti. Tra l' altro raddoppia i morti che risultano 50 milioni affermando che siano stati 100 milioni. Mi pare che sia stata una ulteriore forzatura quella di Roberto D' Agostino a Stasera Italia Speciale condotto da Barbara Palombelli far riferimento alla Repubblica di Weimar e Maria Giovanna Maglie si è accodata.

Siegmund Ginzberg

Voler attribuire al malessere causato dalla spagnola l' andata al governo del partito Nsdap nella Repubblica di Weimar non trova riscontro in quanto hanno scritto gli storici esperti della materia. Che il Covid-19 possa provocare una crisi economica ora è vero, ma che c' entra fare riferimento alla spagnola che si è estinta nel 1920 per l' ascesa del nazismo?

l'inflazione nella repubblica di weimar 2

Nella Repubblica di Weimar, assillata dalle durissime misure imposte dai vincitori della Grande guerra, su indicazione soprattutto della Francia, vi fu una inflazione fortissima nel 1923, ma successivamente, grazie al buon governo di Stresemann ed al trattato di Locarno vi fu una notevole ripresa economica favorita anche dai prestiti degli Stati Uniti. Fu la crisi del '29 che rimise in difficoltà la Germania e il partito nazista che nel 1928 aveva solo 12 deputati al Bundestag salì a 107 nel 1930. Ma la spagnola non c' era più.

Antonio Fadda

PRECISAZIONE DI SIEGMUND GINZBERG

Riceviamo e pubblichiamo:

Avrei un altro paio di precisazioni da aggiungere alla lettera pubblicata col titolo “Falsità storiche”, oltre al fatto che il Parlamento tedesco a quei tempi si chiamava Reichstag, non Bundestag.

ospedale da campo per i soldati americani influenza spagnola

Mi chiamo Siegmund Ginzberg e non Sigmund Ginzburg. Non sono professore ma giornalista. Non sono americano ma italiano. Non sono io ad affermare che la Spagnola ebbe effetti sull’ascesa degli estremismi negli anni ‘30, ma uno Staff report della Federal Reserve Bank di New York a firma Kristian Blickle (lui sì americano) pubblicato il 20 maggio 2020.

influenza spagnola 2

Si intitola Pandemics Change Cities: Municipal Spending and Voter Extremism in Germany, 1918-1933. Circa la caduta della democrazia di Weimar Il vostro lettore signor Fadda potrebbe voler dare uno sguardo al mio Sindrome 1933, recentemente raccomandato come lettura da Papa Francesco.

Siegmund Ginzberg

