LONDRA FAR WEST - UNA 15ENNE È STATA UCCISA A COLPI DI MACHETE NELLA CAPITALE INGLESE, MENTRE CERCAVA DI SEDARE UNA LITE TRA UN'AMICA E IL SUO EX COMPAGNO - LA VITTIMA, ELIYANNA ANDAM, È STATA AMMAZZATA DA UN 17ENNE, ARMATO DI "UN COLTELLO GRANDE QUANTO UNA SPADA" - DALL'INIZIO DELL'ANNO, A LONDRA SONO STATI ACCOLTELLATI A MORTE 13 ADOLESCENTI. I MEDIA PARLANO DI "EPIDEMIA DI ACCOLTELLAMENTI" - PER MOLTI PISCHELLI INGLESI, AVERE IL COLTELLO IN TASCA È DIVENTATO COME PORTARE IL TELEFONINO…