MA COME TI VESTI? SANREMO EDITION! – C’È SOLO UN’EROINA A SALVARE I DISASTROSI LOOK DELLA TERZA SERATA: ROSE VILLAIN MOSTRA IL SUO FISICO BOMBASTICO IN UNA TUTA IN STILE EVA KANT - EMMA IN VERSIONE BIG BABOL, QUALCUNO AIUTI ANGELINA MANGO A CAMBIARE TAPPEZZIERE. ALESSANDRA AMOROSO E IL VESTITO SENZA SENSO – ANNALISA SCIVOLA SU UN LOOK IN STILE SPUGNETTA ABRASIVA - CLARA E IL FESTIVAL DELLA BANALITÀ, GHALI E' IL MICHAEL JACKSON CHE CI MERITIAMO... VIDEO

Estratto dell'articolo di Federico Rocca per www.vanityfair.it

Ecco qui di seguito tutti i look della terza serata di Sanremo 2024:

Amadeus in Gai Mattiolo

Alla fine della serata verrà riportata a Bisanzio.

Voto: 6-

Loredana Bertè in Valentino

Per noi non è Mercoledì. È tutta la settimana.

Voto: 8

Il Tre

A questo punto l'abbiamo capito anche noi: nero e paillettes. Ok, next.

Voto: 6-

Maninni in Antonio Riva Milano e gioielli Salvini

Secondo un sondaggio (fatto a me stesso) è risultato il più bello del Festival.

Voto: 7

Alfa

Le sneaker sono diligentemente scotchate. Avrei scotchato anche il resto.

Voto: 6.

Brokeback mountain, ma su di giri.

Voto: 5 1/2

Fred De Palma in Ssheena e gioielli Damiani

Ha qualcosa in comune con Annalisa: il reggicalze.

Voto: 6-

Clara in Andreadamo

Sempre stata più chic di Heidi.

Voto: 7

I Santi francesi in Dolce & Gabbana

Scherza coi fanti ma lascia stare i santi.

Voto: 8

Teresa Mannino in Roberto Cavalli

Vola colomba.

Voto: 5

Mr. Rain in Fendi

E l'armocromista muto.

Voto: 5

Il Volo in Emporio Armani

Chiamateli pure Ambarabà, Ciccì e Cocò: tre tenori sul comò.

Voto: 6 1/2

Eros Ramazzotti in Giorgio Armani

Più bella cosa ci sarebbe, volendo. Ma va bene anche così.

Voto: 6 1/2

Rose Villain in Balenciaga

Ahhh ma qui qualcuno gioca l'asso di briscola…

Voto: 9

Gazzelle

Sporty sacerdote.

Voto: 6 ½

Dargen D'Amico in Moschino

Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei?

Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai…

Voto: 6/7

Alessandra Amoroso in Roberto Cavalli

Un vestito davvero perfetto per Fergie. Ah, non è lei?

Voto: 7 1/2

Teresa Mannino in Roberto Cavalli

Festa di compleanno con dress code “Hippie Glam”.

Voto: 5-

Gianni Morandi in Giorgio Armani

Gianni è Gianni. Armani è Armani. Ciao.

Voto: 7

I Ricchi e poveri in Oserée

Ciao Barbie! Ciao Ken!

Voto: 6 1/2

Big Mama in Salvatore Vignola

La queen del queer.

Voto: 7

Angelina Mango in Etro

Che cos'ha la noia che non va?

Voto: 6----

Irama

Questa settimana punta a fare 5 look con 4 capi. Record.

Voto: 4

Diodato in Zegna

Non è una giacca. Non è una camicia. E che è, allora?

Voto: 6

I The Kolors (con Stash in Emporio Armani)

Che sia pelle o ecopelle, il risultato non cambia.

Voto: 5

Teresa Mannino in Roberto Cavalli

Grande sfoggio di ornitologia stasera: dopo la colomba, il fenicottero.

Voto: 5

Ghali in Casablanca

Con Jacko nel cuore. E anche un po' addosso.

Voto: 7+

Mahmood in Loewe e gioielli Cartier

A chi il “doppiopett”, a chi la salopette.

Voto: 6/7

I Negramaro in Missoni

Sintonizzatelo.

Voto: 6+

Emma in Ottolinger e gioielli Tiffany & Co.

Canto e mi vesto di nero, o presento e mi vesto di fucsia? Lo chiediamo a Michele Apicella.

Voto: 6-

Edoardo Leo in Giorgio Armani

Manco una paillette? Che mosca bianca.

Voto: 7

Teresa Mannino in Roberto Cavalli

La versione black&nude è quella meno perdonabile.

Voto: 4

Annalisa in Dolce & Gabbana e gioielli Crivelli

Queste autoreggenti per quante serate si autoreggono?

Voto: 6 +

Fiorella Mannoia in Luisa Spagnoli e gioielli Crivelli

Bellissima tonalità di verde. Che per una rossa è sempre una strada in discesa.

Voto: 6 1/2

Sangiovanni in Gcds e gioielli Tiffany & Co.

Se reclamo un orlo, sembro tanto boomer vero?

Voto: 6/7

Renga e Nek in Maurizio Miri

Questa sera in nero anche loro. Qualcosa l'hanno capito, dunque.

Voto: 6---

Geolier in Act N°1

Quando il ferro da stiro lascia il calcare.

Voto: 5

La Sad

Ma il punk turba ancora? Io credo di no. Purtroppo.

Voto: 6

Teresa Mannino in Roberto Cavalli

Ce l'ha fatto penare, ma n'è valsa la pena.

Voto: 6/7

