MA AL POSTO DI SPENDERE SOLDI A CAZZO, PERCHÉ NON AIUTATE GLI OSPEDALI? - I RICCASTRI DI TUTTO IL MONDO SE NE FREGANO DI SOSTENERE LA SANITA' E PENSANO SOLO ALLA LORO PELLACCIA - E ALCUNI HANNO SPESO 5 MILA DOLLARI PER UN KIT DI SOPRAVVIVENZA - ALL’INTERNO CI SONO: UN FILTRO ANTI CONTAMINAZIONE PER L’ACQUA, MASCHERINA FPP3, PURIFICATORE DELL’ARIA ANTI-BATTERICO, TORCIA ELETTRICA E…

[…] Ne dà notizia il sito di Bloomberg (si, quello del miliardario che si è appena ritirato dalla corsa per le presidenziali Usa) che racconta come, per sconfiggere l’ansia da rischio contagio, il famoso 1%, i super ricchi, stia dando l‘assalto ai negozi online di materiale per prepsters o survavalist, arrivando a pagare 4.995 dollari per una borsa in fibra di alluminio («ritardante, per gli incendi») con kit di filtro anti contaminazione per l’acqua, mascherina N-95 (le nostre FPP3), purificatore dell’aria anti-batterico, torcia elettrica, farmaci e materiale di primo soccorso, pannelli solari pieghevoli, due sacchi da camping per dormire, mantelle antipioggia (radioattiva?, si direbbe di sì visto il prezzo) ; ma anche spazzolino, dentifricio e creme per idratarsi.

