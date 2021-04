Cosimo Ferri brinda con Ana Bettz e Rita Cavallaro

ana bettz 5

ITALIA VIVA? ITALIA VIVEUR! - A 'STO PUNTO, TANTO VALE DIVERTIRSI SULLE TERRAZZE DE' NOANTRI! VIDEO: AL DIAVOLO LE TRISTEZZE DEL CSM, LE INTERCETTAZIONI DA FIGLIO DI TROJAN, I DAVIGO CON LA DENTIERA AVVELENATA, FERRI & PALAMARA ERANO LE VERE STAR AL COMPLEANNO DELLA VISPA RITA CAVALLARO, GIORNALISTA DI GIUDIZIARIA - AL PUNTO CHE IL DUO HA OFFUSCATO LA GUEST STAR DELLA FESTA, LA CANTANTE PER MANCANZA DI UGOLA ANA BETTZ, AL SECOLO ANNA BETTOZZI, EREDITIERA E INDAGATA PER RICICLAGGIO – DAGOSPIA DEL 23 LUGLIO 2020

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/italia-viva-italia-viveur-39-sto-punto-tanto-vale-divertirsi-242884.htm

anna bettozzi

MAXI OPERAZIONE ANTIMAFIA: IN CARCERE ANCHE ANNA BETTOZZI, VEDOVA DEL PETROLIERE DI CESARE

Valentina Errante per www.ilmessaggero.it

Associazione mafiosa, riciclaggio, frode fiscale di prodotti petroliferi - è in corso la maxi operazione coordinata dalle procure distrettuali Antimafia di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria.

anna bettozzi

I militari dei comandi provinciali della Guardia di Finanza, dello Scico e i carabinieri del Ros stanno eseguendo una settantina di misure cautelari e sono in corso sequestri di immobili, società e denaro per circa un miliardo di euro.

Su richiesta del procuratore di Roma, Michele Prestipino, dell'aggiunto Ilaria Calò e dei pm Valentina Margio e Corrado Fasanelli, è stata arrestata anche Ana Bettz, al secolo Anna Bettozzi, vedova del petroliere Sergio Di Cesare.

anna bettozzi

Personaggio delle cronache mondane romane, 59 anni, la Bettozzi del petroliere era stata fermata nel 2019 su una Rolls Royce a pochi chilometri da Ventimiglia. Nella sua auto i militari della Finanza avevano trovato 300mila euro in contanti e recuperato in una successiva perquisizione un milione e 700mila euro. Sono in tutto dieci le misure di custodia cautelare in carcere eseguite su richiesta della procura di Roma e tredici quelle ai domiciliari. Quattro, invece, sono state rigettate dal gip.

anna bettozzi 8 anna bettozzi anna bettozzi 5 anna bettozzi 4 anna bettozzi 6 anna bettozzi 7 ana bettz anna bettozzi anna bettozzi in arte ana bettz ana bettz 9 anna bettozzi 2 anna bettozzi anna bettozzi12 cosimo ferri ana bettz rita cavallaro cosimo ferri ana bettz rita cavallaro anna bettozzi ana bettz con rita cavallaro