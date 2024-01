IN MEDIORIENTE SO' RAZZI AMARI - DOPO L'ATTACCO AMERICANO, UN DRONE È STATO SPARATO CONTRO LA BASE AEREA VICINO ALL'AEROPORTO DI ERBIL, IN IRAQ, CHE OSPITA I MILITARI STATUNITENSI - L'OFFENSIVA È STATA CONDOTTA DAL GRUPPO "RESISTENZA ISLAMICA" - NELLA NOTTE L'AVIAZIONE AMERICANA HA COLPITO TRE IMPIANTI USATI DAI GRUPPI AFFILIATI ALL'IRAN IN IRAQ, PROVOCANDO ALMENO DUE MORTI...

MO: DRONE CONTRO BASE FORZE USA A ERBIL

BOMBARDAMENTO IRANIANO A ERBIL IN IRAQ

(Adnkronos) - Un drone armato ha preso di mira la base area che ospita forze statunitensi vicino all'aeroporto Erbil, nel nord dell'Iraq. Lo riferisce il corrispondente dell'emittente televisiva Al-Mayadeen in Iraq, affermando che l'attacco è stato condotto dalla Resistenza islamica.

L'azione segue i raid aerei condotti da forze americane contro milizie filoiraniane in Iraq e che Baghdad ha considerato ''un atto di aggressione'' e ''una violazione della sovranità territoriale'' che potrebbe portare a una ''pericolosa escalation''. I raid aerei Usa hanno causato la morte di due persone.

La Resistenza islamica in Iraq due giorni fa aveva rivendicato l'attacco a una base militare Usa vicino al giacimento di gas di Koniko, nella Siria orientale. L'attacco, ha spiegato il gruppo, era stato lanciato in risposta alla guerra di Israele su Gaza e all'occupazione statunitense dell'Iraq.

USA, RAID IN IRAQ CONTRO OBIETTIVI FILO-IRANIANI

Da www.tgcom24.mediaset.it

Gli Stati Uniti hanno attaccato tre impianti usati da gruppi affiliati all'Iran in Iraq. Questi attacchi sono in risposta alla serie di attacchi contro il personale americano e della coalizione in Iraq e in Siria. Lo riferisce il US Central Command. Secondo indiscrezioni ci sarebbero due morti.

