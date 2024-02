MI LEVO DALLA LEVA! - DALL'INIZIO DELLA GUERRA, CIRCA 650MILA UCRAINI IN ETÀ DI ARRUOLAMENTO SONO FUGGITI DAL PAESE PER EVITARE LA CHIAMATA ALLE ARMI - SI TRATTA DI CIRCA IL 10% DI TUTTI I PROFUGHI UCRAINI IN EUROPA - C'E' CHI CERCA DI FUGGIRE A NUOTO NEI FIUMI SEMICONGELATI, CHI SI NASCONDE NEI DOPPIFONDI DEI MEZZI DI TRASPORTO E CHI PAGA PER OTTENERE FALSI CERTIFICATI DI MALATTIA - PER ACCHIAPPARE I DISERTORI, ZELENSKY HA ORDINATO ALLA POLIZIA DI COMPIERE DEI RAID NELLE PALESTRE, BAR E RISTORANTI DELLE CITTÀ PRINCIPALI E…

Estratto dell'articolo di Lorenzo Cremonesi per il "Corriere della Sera"

Hanno tentato di fuggire a nuoto nei fiumi semicongelati, nascosti in minibus col doppiofondo, pagando sino a 10.000 euro i contrabbandieri sui Carpazi. Praticamente non passa giorno senza che le guardie di frontiera ucraine non scoprano nuovi renitenti che provano ad espatriare per evitare la chiamata alle armi. […]

Un fenomeno che investe il Paese intero sin dall’inizio dell’invasione russa la mattina del 24 febbraio 2022, quando Volodymyr Zelensky promulgò la legge marziale, che vietava l’espatrio degli uomini in età compresa tra i 18 e 60 anni, e adesso le nuove disposizioni per allargare la leva in discussione al parlamento vorrebbero molto più draconiana. Il metodo più frequente resta la corruzione, che comporta «stortare» i finanzieri, pagare laute bustarelle ai medici nei centri di reclutamento regionale per attestare finte malattie e soprattutto ottenere false documentazioni che permettano di rientrare nelle categorie degli esentati: autisti di veicoli che importano beni per le forze armate o materiale medico, padri di almeno tre figli piccoli, custodi di minorenni o portatori di handicap senza altro responsabile, atleti impegnati in competizioni all’estero e via di seguito.

[…] I media locali valutano possano già trovarsi all’estero 650.000 uomini in età di leva, più o meno il 10 per cento di tutti i profughi ucraini in Europa. […] Parecchi giovani hanno cercato di ingegnarsi nelle tecniche dell’espatrio clandestino dalla fine dell’estate scorsa, quando per volere di Zelensky la polizia dei centri di reclutamento ha iniziato una serie di raid improvvisi nelle palestre, nei centri benessere, oltreché tra i bar e ristoranti delle città principali, specie nelle ore serali. Il giorno nero delle palestre è stato il 7 dicembre, quando gli agenti hanno operato contemporaneamente a Kiev, Dnipro, Leopoli e Odessa.

[…] I poliziotti sono stati anche ben contenti il 6 febbraio di postare il video di due fuggiaschi scoperti in un doppio fondo di un vecchio minivan Tavria dopo avere pagato 9.000 euro all’autista.

