LA MONARCHIA NON PERDONA – NEL REGNO UNITO MOLTI HANNO SPERATO CHE L’URGENZA CON CUI HARRY SI È PRECIPITATO A LONDRA, PER IL TUMORE DEL PADRE, POTESSE RIAVVICINARLO ALLA FAMIGLIA REALE. E INVECE IL REIETTO È DOVUTO ANDARE A DORMIRE IN ALBERGO: NESSUNO DA PALAZZO GLI HA OFFERTO UN POSTO IN CUI DORMIRE E 24 ORE DOPO È RITORNATO TRA LE BRACCIA DELLA MOGLIE MEGHAN SENZA AVER VISTO IL FRATELLO – PARE CHE HARRY SIA DISPOSTO A UNA RICONCILIAZIONE, MA WILLIAM LO CONSIDERA UN “TRADITORE” E…

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

PRINCIPE HARRY ARRIVA A LONDRA DOPO LA NOTIZIA DEL TUMORE DI RE CARLO

Dopo 24 ore a Londra per vedere papà re Carlo e una notte da reietto in hotel, il principe Harry è volato in California.

Il secondogenito del sovrano e di Lady Diana è rimasto a colloquio con lui per circa 40 minuti. […] Quanto hanno discusso re Carlo e suo figlio rimarrà molto probabilmente ignoto […] pare evidente che il duca del Sussex abbia volato per 7mila chilometri (e altrettanti per il ritorno) soltanto in nome del padre. Che del resto lo aveva avvertito personalmente (al pari dell’altro figlio William) del cancro diagnosticatogli, dopo tanti mesi di rancori e silenzi.

il principe william con carlo

Harry ha apprezzato questo gesto. E così, nonostante le recenti e gravi accuse contro il fratello e la matrigna Camilla (“è andata a letto con il demonio dei tabloid per farsi strada”), lunedì pomeriggio ha preso il primo aereo per Londra per visitare il padre, che non incontrava dal funerale della regina Elisabetta nel settembre 2022. Ciò nonostante il principe per la Royal Family è uno sfrattato. Difatti, a Harry non è stato permesso di pernottare in nessuna delle numerose residenze della famiglia reale. Perché la sua vecchia residenza di Windsor “Frogmore Cottage” è stata già sgombrata e, secondo i voleri di Carlo, è destinata al famigerato principe Andrea a sua volta cacciato dal maestoso “Royal Lodge”. Dunque, lo “sfrattato” duca del Sussex nella capitale britannica è dovuto ricorrere a un “hotel di lusso”, dove ha passato l’unica notte della sua trasferta lampo.

IL PRINCIPE HARRY RIPARTE DA LONDRA

In tutto questo, Harry non ha incontrato William e tantomeno ha fatto visita alla cognata Kate, ora in convalescenza a Windsor dopo un misterioso e delicato intervento all’addome di venti giorni fa. Anche perché, come dicevamo, i rapporti tra Harry e William restano tesissimi. […]

William è da mesi una furia contro il fratello minore: lo considera, secondo diverse fonti, un “traditore” per aver rivelato segreti di famiglia e accusato i parenti più stretti di razzismo. Per lui, l’istituzione, la “ditta” come la chiamiamo qui in Inghilterra, viene prima di qualsiasi pretesa o capriccio familiare. E le accuse gravissime di Harry hanno lasciato ferite profonde che molto probabilmente non potranno essere rimarginate. Allo stesso tempo, secondo il Daily Mail, “Harry avrebbe accettato volentieri di rivedersi e parlare con il fratello William, qualora ce ne fosse stata l’opportunità”. Questo, nonostante screzi e silenzi, tra loro, durino da molto tempo.

carlo e william alla cerimonia di londra

Ma c’è una persona che può tentare l’impresa di ricongiungere i fratelli. Si chiama Mark Dyer, è un amico in comune dei due, ex ufficiale delle Welsh Guards ma soprattutto è stato ex mentore di entrambi i principi dopo la morte della madre Diana. Pare sia l’unico, in questo momento, in grado di fare da ponte tra i due. Anche perché, stando al Times, Dyer, che si è appena ripreso da un tumore allo stomaco, negli ultimi anni ha offerto molto sostegno a Harry: “Mark è uno di cui il duca del Sussex si fida”.

IL PRINCIPE HARRY RIPARTE DA LONDRA

[…] Alcuni esperti reali hanno sottolineato in queste ore come la pace sia possibile “se Harry tornasse più spesso a trovare il padre e rimanesse in silenzio. Così potrebbe recuperare fiducia nel resto della Royal Family, anche se al momento William non sembra affatto di questo avviso”. […]

re carlo camilla parker bowles principe harry il principe harry arriva a londra dopo al diagnosi di re carlo re carlo meghan markle principe harry meghan markle principe harry IL PRINCIPE HARRY RIPARTE DA LONDRA principe harry arriva a londra dopo la notizia della malattia di carlo