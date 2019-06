NESSUNO PUÒ METTERE UN BANGLA IN UN ANGOLO – IL BENGALESE AGGREDITO A ROMA IERI DA UN CLIENTE PER I PREZZI TROPPO ALTI HA DEI RIFLESSI MICA MALE: È RIUSCITO A SCHIVARE DUE PROIETTILI DI PIOMBO E POI SI È SCAGLIATO CONTRO IL SUO AGGRESSORE – IL ROMENO È STATO INCASTRATO DALLE TELECAMERE A CIRCUITO CHIUSO. IN CASA I CARABINIERI HANNO TROVATO… – VIDEO

ROMA, SPARA AL TITOLARE DEL MINIMARKET PER I PREZZI TROPPO ALTI

1 – UN CLIENTE DI UN MINIMARKET LITIGA CON IL TITOLARE PER I PREZZI TROPPO ALTI E GLI SPARA CON UN FUCILE – IL PROPRIETARIO, UN 46ENNE BENGALESE, È RIMASTO FERITO A UNA GAMBA

2 – «SEI TROPPO CARO». E GLI SPARA NEL MARKET

Marco De Risi per “il Messaggero”

Si era convinto che il titolare di un mini market avesse alzato di troppo i prezzi degli alimenti. Per questo, dopo averci litigato, non ha avuto alcun tentennamento: è tornato a casa, ha imbracciato una carabina ad aria compressa ed è tornato sui suoi passi per sparare al negoziante. Il folle giustiziere, nulla a che vedere con il Charles Bronson del famoso film Il Giustiziere della Notte, si è materializzato mercoledì sera in via degli Acquaroni, fra Torre Gaia e Tor Bella Monaca.

L'uomo è un romeno di 46 anni. Con gli occhi accecati dalla rabbia ha fatto fuoco contro il titolare del negozio, un bengalese di 34 anni che avuto i riflessi pronti. È riuscito a schivare due colpi e poi si è scagliato contro il cliente.

C'è stata una violenta colluttazione ma il bengalese, abbracciando con forza il romeno, ha evitato che potesse continuare a sparare. I proiettili di piombo hanno scalfito un muro del mini market, mentre un altro ha spaccato il vetro di una bilancia. L'aggressore, in un primo momento, è riuscito a fuggire portandosi via anche la carabina.

MEME SUI NEGOZI DI ALIMENTARI BANGLA

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza. Il negoziante era ancora terrorizzato per l'accaduto oltre ad essere ferito da alcuni calci e pugni del fuggitivo. I militari si sono subito messi sulle tracce del romeno. Gli investigatori hanno ipotizzato che l'uomo con il fucile dovesse essere per forza uno che abita nella zona in cui ha colpito.

Sono state viste le telecamere a circuito chiuso che avevano inquadrato lo sparatore. I carabinieri si sono guadagnati la fiducia dei residenti fino a quando non hanno saputo dove abitava il ricercato, in un appartamento di via Torti, una traversa di via degli Acquaroni. Gli investigatori hanno fatto irruzione in casa dello straniero con le pistole in pugno e i giubbotti antiproiettile. Non sapevano se l'uomo aveva anche altre armi. Il romeno, alla vista dei militari, ha finto di essere spaventato.

Ma, sotto un letto, è stato recuperato un fucile, modello carabina, identico a quello usato per sparare nel negozio. Le immagini delle telecamere ritraggono in azione il romeno. Il quale alla fine ha confessato. «Non mi andava bene che quel tipo avesse alzato i prezzi», ha detto ai militari. Ma la mercanzia nel negozio, durante un'ispezione, non è risultata fuori regola nè con i prezzi maggiorati. L'arrestato dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio e di lesioni.

