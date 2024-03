NETANYAHU SI METTE CONTRO ANCHE GLI ULTRA ORTODOSSI – IL PREMIER ISRAELIANO STA RIUSCENDO NELL’IMPRESA DI SCONTENTARE ALLEATI E OPPOSIZIONE CON LA LEGGE CHE SPEDISCE AL FRONTE GLI HAREDIM CHE SONO ESENTATI DALL’ANDARE IN GUERRA – LORO MINACCIANO DI LASCIARE IL PAESE, MA È PROPRIO L’ULTRA DESTRA A TENERE IN PIEDI LA COALIZIONE DI NETANYAHU - LA NORMA DOVREBBE PASSARE ALLA KNESSET ENTRO IL 22 MAGGIO PER…

BENJAMIN NETANYAHU

Se non lo abbatterà la risoluzione dell’Onu sul cessate il fuoco a Gaza, il governo di Benjamin Netanyahu potrebbe crollare oggi per effetto della legge sull’arruolamento degli ultraortodossi finora esenti. La versione aggiornata della legge–dopo il rigetto da parte dell’ala religiosa della sua stessa coalizione di governo e l’avvertimento del procuratore generale che non l’avrebbe difesa così come inizialmente presentata – rischia comunque di scontentare sia gli alleati che l’opposizione.

haredi

[…] Secondo questa nuova stesura, per gli obiettivi annuali di arruolamento, sarebbe previsto un “aumento significativo e graduale” dell'arruolamento di studenti delle yeshivah (scuole talmudiche) e dei diplomati degli istituti ultra-ortodossi e imporrebbe sanzioni pecuniarie alle yeshivah che non soddisfino queste quote.

benjamin netanyahu

A questo si aggiunge la nascita del nuovo battaglione ultra ortodosso e un percorso di servizio civile, nonché l’istituzione da parte della Difesa dell’arruolamento degli uomini precedentemente esentati, secondo quanto riportato da “Channel 12”. Sarebbe anche prevista la rimozione della clausola che innalza a 35 anni l’età dell’esenzione militare per gli studenti delle yeshivah.

Ebrei ultraortodossi al Purim jpeg

La misura dopo l’approva zione del governo dovrebbe passare alla Knesset entro il 22 maggio, per essere approvata entro fine giugno […] “Non posso assolutamente far parte di un governo che approva una legge del genere, soprattutto in tempo di guerra”, ha detto Gantz. Anche il leader dell’opposizione Yair Lapid si è espresso contro la legislazione modificata, accusando il governo di “frode”. […]

BENJAMIN NETANYAHU VISITA I SOLDATI ISRAELIANI NELLA STRISCIA DI GAZA

In risposta al crescente malcontento trai suoi alleati politici, ieri il premier Netanyahu avrebbe detto ai ministri del suo partito Likud che senza approvare la legge, il suo governo sarebbe crollato.

