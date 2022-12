Da corriere.it

greta beccaglia molestata in diretta tv 3

Non fu una bravata e nemmeno un gesto goliardico. Fu violenza sessuale la manata al fondoschiena della intervistatrice Greta Beccaglia che raccontava il clima del dopopartita Empoli-Fiorentina, la sera del 27 novembre 2021, all'esterno dello stadio Castellani. Non ha dubbi il gip Antonio Pezzuti che ha condannato, in abbreviato, il ristoratore marchigiano Andrea Serrani a 1 anno e sei mesi di reclusione.

Il giudice ha disposto la sospensione della pena per cinque anni, subordinandola alla partecipazione dell'imputato a specifici percorsi di recupero presso enti che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di persone condannate per violenza sessuale. Serrani è stato inoltre condannato a risarcire la giornalista e in attesa che il tribunale civile decida l'intero ammontare, dovrà versare una provvisionale di 10 mila euro. Indennizzo di 10 mila euro complessivi anche a favore dell'Ordine dei giornalisti nazionale e Toscano e dell'Associazione Stampa Italiana, enti che si erano costituiti parte civile.

