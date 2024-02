14 feb 2024 16:20

NUOVE FELUCHE NERE – LO SCORSO 8 FEBBRAIO ALL’AMBASCIATA RUSSA, A ROMA, ALLA FESTA DEI DIPLOMATICI DI MOSCA ERANO PRESENTI ANCHE TRE NEOFASCISTI CON UN PASSATO IN ORDINE NUOVO: MAURIZIO MURELLI, RAINALDO GRAZIANI E SUA MOGLIE INES PEDRETTI – MURELLI HA SCONTATO 18 ANNI PER CONCORSO IN OMICIDIO PER L’UCCISIONE DEL POLIZIOTTO ANTONIO MARINO NEL 1973 – I TRE ERANO OSPITI DELL’AMBASCIATA PER LA COMMEMORAZIONE DI DARIA DUGINA, MA I LORO INTRECCI CON IL MONDO PUTINIANO HANNO RADICI LONTANE...