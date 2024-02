PERCHÉ MATTEO MESSINA DENARO È PASSATO SOTTO CASA DELLE SORELLE A CASTELVETRANO? IL 29 DICEMBRE 2022 IL BOSS SI AVVENTURÒ NEL SUO FEUDO DI FAMIGLIA, SCORTATO DAI FRATELLI ANTONINO E VINCENZO LUPPINO, FINITI IN CARCERE PER AVERNE FAVORITO LA LATITANZA: NON È CHIARO IL MOTIVO DI QUEI PASSAGGI, FORSE LA VOGLIA DI MANTENERE UNA SORTA DI CONTATTO, FORSE UN MESSAGGIO – IN OGNI CASO ERA ALMENO DAL 2017 CHE I LUPPINO INTASCAVANO SOLDI DA MESSINA DENARO...

Estratto dell’articolo di Giovanni Bianconi per il “Corriere della Sera”

Tra Natale 2022 e Capodanno 2023, quando la latitanza di Matteo Messina Denaro stava per finire, il capomafia rifugiato a Campobello di Mazara volle avventurarsi nella sua Castelvetrano, il feudo di famiglia.

Un’incursione, sia pure di pochi minuti, per passare davanti alle case di due sorelle e della madre di sua figlia, che sapeva essere sorvegliatissime nella speranza di cogliere una traccia che portasse proprio a lui. Una sorta di sfida, forse un saluto fugace per le festività, o un sopralluogo in vista di future visite, considerato che il suo stato di salute stava velocemente peggiorando. Comunque sfuggito alle forze di polizia che avevano riempito il paese di microspie e telecamere che solo dopo l’arresto del 16 gennaio 2023 (e la quasi contemporanea scoperta della Giulietta del boss) hanno svelato le mosse del ricercato.

Fino a quel momento invisibile ai mille occhi elettronici puntati sulla provincia di Trapani.

Quella documentata dall’ultima operazione sulla rete di favoreggiatori di Messina Denaro — l’arresto dei fratelli Antonino e Vincenzo Luppino, figli dell’autista del capomafia bloccato con lui davanti alla clinica palermitana dove curava il suo tumore — è la prima (e finora unica) visita comprovata del padrino nel suo paese natale, da cui fuggì nel 1993 all’indomani del primo ordine d’arresto.

Il pomeriggio del 29 dicembre 2022, fra le 17.12 e le 17.17, la sua Giulietta è transitata prima davanti alla casa di Franca Alagna (madre della figlia Lorenza, che all’epoca aveva il cognome della madre ma dopo la cattura del padre s’è voluta chiamare Messina Denaro), e poi delle sorelle Bice e Giovanna (le uniche ancora in libertà, perché Patrizia è in carcere dal 2013 e Rosalia dal marzo scorso). Scortata proprio da Giovanni Luppino, a bordo del furgone bianco di proprietà del figlio Vincenzo.

Dalle immagini si capisce che non si tratta di passaggi casuali. In un’occasione il furgone anticipa la Giulietta, come in un’azione di bonifica per non far correre rischi al latitante; in un’altra la segue come per verificare che nessuno lo abbia «agganciato».

[…] I due giovanotti (30 e 35 anni) sono accusati di aver collaborato al trasloco di Messina Denaro nell’ultimo covo, di averlo assistito nella prima operazione subita nel 2021 e di aver custodito e riparato la Giulietta. Ben conoscendo il calibro del mafioso che stavano aiutando, e ricevendo in cambio denaro almeno dal 2017. […]

