PERCHÉ L'ACQUA DEL CANAL GRANDE DI VENEZIA È VERDE FOSFORESCENTE? SECONDO LE PRIME INDAGINI LA SOSTANZA "COLPEVOLE" SEMBRA ESSERE UN "TRACCIANTE”, UN LIQUIDO INNOCUO PER LE PERSONE CHE VIENE UTILIZZATO PER CAPIRE DOVE SI TROVA LA PERDITA IN UNA TUBATURA – IL GESTO DI OGGI NON È STATO RIVENDICATO DA NESSUNO MA POTREBBE TRATTARSI DELL’ENNESIMA PROTESTA DEGLI ECO-VANDALI DI “ULTIMA GENERAZIONE” - VIDEO!

Comunicato

Nella mattinata odierna, alle ore 9.30 circa, nelle vicinanze del Ponte di Rialto, è stata riscontrata una colorazione verde del bacino acqueo. A seguito dei primi accertamenti, condotti dai Vigili del Fuoco congiuntamente alla Polizia locale di Venezia ed all’ARPAV, il Prefetto di Venezia ha disposto l’effettuazione di una riunione di coordinamento interforze in Questura nell’ambito della quale Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale di Venezia e Vigili del Fuoco hanno messo a fattore comune le informazioni acquisite e gli accertamenti svolti sull’evento al fine di individuarne le cause e le conseguenti azioni da intraprendere.

In particolare, allo stato attuale, la sostanza sembrerebbe da considerarsi un "tracciante", ovvero un liquido che viene immesso in tutte quelle circostanze ove si verifica una perdita di acqua per comprenderne il tragitto seguito. L’azione al momento non è stata rivendicata ed in base agli accertamenti condotti dai Vigili del Fuoco non sono emerse situazioni di pericolo per la salute della popolazione.

Sono in corso, con l’apporto di tutte le componenti della riunione tecnica di coordinamento effettuata, tutti gli accertamenti necessari a chiarire la natura e le cause dell’evento. Nelle more degli sviluppi, il Prefetto di Venezia Michele di Bari , d'intesa con il Questore, ha disposto un'intensificazione della vigilanza in ambito lagunare al fine di monitorare eventuali criticità e prevenire ulteriori episodi analoghi.

Nella giornata di domani, anche in relazione all’evolversi della situazione, il Prefetto di Venezia terrà una nuova riunione .