PIO E AMEDEO, FUORI I NOMI! – I COMICI LANCIANO UN MESSAGGIO SIBILLINO DOPO IL PREMIO PER LA SATIRA POLITICA 2021 A FORTE DEI MARMI: “VOGLIAMO DEDICARLO ALLE PERSONE PER BENE, ALLE PERSONE CHE INVECE DI BUTTARE VIA IL TEMPO A INFERVORARSI CON STERILI E PRETESTUOSE POLEMICHE HANNO VOGLIA DI CONSUMARE LA VITA COL SORRISO” – IN MOLTI CI HANNO LETTO UNA STOCCATA AI FERRAGNEZ DOPO CHE…

Da "www.liberoquotidiano.it"

pio e amedeo

Non vengono mai citati, Fedez e Chiara Ferragni, ma il velenosissimo discorso di ringraziamento di Pio e Amedeo sembra rivolto proprio a loro. E sicuramente ai Ferragnez domenica sera saranno fischiate le orecchie. Il duo comico pugliese diventato famoso con Emigratis ha ricevuto il Premio Satira Politica a Forte dei Marmi, giunto alla 49esima edizione. Tutto questo pochi giorni dopo la clamorosa polemica a distanza dal palco dei Seat Music Awards a Verona proprio con la influencer e imprenditrice e il rapper milanese.

Pio e Amedeo avevano accusato Fedez di aver fatto polemica contro la Rai per la "censura al Concertone del Primo maggio" solo per ottenere facile pubblicità e vendere di più. Apriti cielo, sono arrivate le risposte piccate via social del diretto interessato e della moglie, a sua volta pizzicata dai comici sulla "beneficenza in Lamborghini". Su Instagram, Twitter e Facebook si è aperta la guerra dei followers, durata diversi giorni. Ricevuto il premio, proprio su Instagram i due piccantissimi foggiani hanno cercato, in apparenza, di gettare acqua sul fuoco. Ma qualche passaggio particolarmente pepato sembra indicare l'esatto contrario.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ A EMIGRATIS

"Ieri a Forte dei Marmi abbiamo ricevuto il premio per la Satira Politica 2021, un riconoscimento prestigioso di cui siamo molto molto fieri. E vorremmo condividere questa soddisfazione con tutti voi, con la nostra gente, con il nostro pubblico. Senza di voi nulla è possibile". Poi si entra nel vivo: "Ed è per questo che vogliamo dedicare questo premio alle PERSONE, a quelle per bene, a quelle che non hanno bisogno di sfogare un disagio interiore scrivendo ca…ate e cattiverie sui social, alle persone che invece di buttare via il tempo a infervorarsi con sterili e pretestuose polemiche hanno voglia di consumare la vita col sorriso".

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ A EMIGRATIS 2

Il riferimento sembra essere agli haters, i classici "leoni da tastiera", ma secondo molti commentatori si potrebbe trattare proprio di Fedez e Ferragni. "Ecco, il nostro resta sempre lo stesso effimero compito: cercare di distrarvi e regalarvi qualche sorriso in più. Grazie a voi per permettercelo. Vi vogliamo bene ragazzi".

“LA RAI È LIBERA. CI AVEVANO DETTO CHE CENSURAVATE E INVECE NO. DAI, FEDEZ. LUI FA LA POLEMICA PER VENDERE GLI SMALTI” - PIO E AMEDEO PERCULANO IL RAPPER...

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-rai-libera-ci-avevano-detto-che-censuravate-invece-no-282342.htm

pio e amedeo fedez chiara ferragni.

pio e amedeo chiara ferragni in vacanza a porto cervo 3 chiara ferragni e fedez 1 totti pio e amedeo 2 fedez e chiara ferragni a porto cervo 1 felicissima sera pio e amedeo felicissima sera pio e amedeo chiara ferragni e fedez 2 felicissima sera pio e amedeo pio e amedeo pio e amedeo