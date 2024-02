POSTA! – ANDREA GIAMBRUNO: “GIORGIA È STATA, E SARÀ SEMPRE, LA PERSONA PIÙ IMPORTANTE DELLA MIA VITA”. SOPRATTUTTO DA QUANDO È PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... – MINACCIA ALLA SICUREZZA NAZIONALE USA: LA RUSSIA STA SVILUPPANDO UN'ARMA NUCLEARE ANTISATELLITE NELLO SPAZIO. E ALLORA? C'È SPAZIO PER TUTTI!

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Meloni: "La Nato resti unita e coesa sull'Ucraina". Sconfitta comune, mezzo gaudio?

Ezra Martin

Lettera 2

Illustre Dago,

Santoro cercherà le firme necessarie per la presentazione della sua lista per le europee che avrà come logo "Terra Pace Dignità". I migliori auguri e un consiglio: registri bene il logo, potrebbe essere sfruttato da potenziali operatori dell'Agriturismo.

Peprig

Lettera 3

Dagosuper, finalmente quest'anno ho capito perché il Festival di Sanremo viene organizzato ogni anno sempre nel periodo di carnevale. Perché la manifestazione è un'autentica Carnevalata e Amadeus è la sua maschera per eccellenza!

Cordiali saluti.

Donato

Lettera 4

Tricologico Dago.

Andrea Giambruno: “Giorgia è stata, e sarà sempre, la persona più importante della mia vita”. Soprattutto da quando è Presidente del Consiglio...

Cordialità

Phantomas.

Lettera 5

Caro Dago, anche il povero Pif si è dovuto piegare alla dittatura del politicamente corretto e dichiarare pubblicamente la sua fede "de sinistra" (cosa si deve fare per lavorare!). Chissà cosa succederebbe in Italia se arrivasse, Dio ce ne scampi, un governo di destra guidato da una "ducetta". Migliaia di grandi artisti democratici sarebbero costretti ad emigrare in Francia sotto l'ombrello della legge Mitterand...per fortuna degli italiani questo rischio non c'è.

FB

Lettera 6

Caro Dago,

premesso che non capisco queste questioni, ma in che modo dire GENITORE 1 e GENITORE 2 è migliore di mamma o papà, mamma o mamma, papà o papà?

Io non sono seconda a nessuno. Già soltanto perché ho partorito IO. Insomma, almeno per non avere più lotte potevano fare GENITORE 1 e GENITORE A.

E se vogliamo parlare di generi, dove me lo metti il GENITORE 0? Né pari (anche se divisibile per 2), né dispari. Né positivo, né negativo. Il vero neutro...

Saluti al genitore 0,

Lisa

Lettera 7

Dago,

Che Zaia sia un ottimo governatore ed abbia fatto molto per il veneto, non impedisce di dire che continuando con lui, si rischia di avere un nuovo rais regionale. Troppo consenso e troppo potere possono portare a credersi infallibili. Senza contare le inevitabili commistioni affaristico/politiche. E' bravo e pragmatico, che si cimenti a livello nazionale, dove personalità come le sue mancano come il pane.

MP

Lettera 8

Caro Dago,

Ma come “furia cieca del politicamente corretto”? Il manuale “Parole che fanno la differenza” del Comune di Bologna che vieta di usare termini come fratellanza o fraternità, per non offendere i tanti che usano i bagni no gender (cui non bisogna chiedere ti sei lavato le mani) è cosa buona e giusta. E, per equilibrio, non si dovrà dire “madre patria” ma “padre paese”.

Però non ci si dimentichi di calibrare il messaggio anche per gli animali. Non “tenere al guinzaglio i cani” ma “i cani e le cagne”, non “mortadella di maiale” ma “di maiale e/o di scrofa”. Davvero, con questi oppositori la Meloni resterà fino al 2050.

L. A. Voisin

Lettera 9

Dago,

Rispetto per la Murgia defunta, ma intitolarle una strada mi pare eccessivo. Da come appariva mediaticamente era faziosa e intransigente. Si era eretta a vestale di pensieri progressisti che, hanno creato problemi nella società.

MP

Lettera 10

Caro Dago, prepariamoci... dopo lo sbarco farlocco sulla luna, il virus terribile di Saddam mostrato all’Onu, oggi proporranno la navicella spaziale di PUTIN Star Trek.... Penosi... E tutti quelli che li seguono...

Ciao Alexstreck

Lettera 11

Caro Dago, Volodymyr Zelensky è atteso in visita a Berlino e a Parigi domani. Perfetto. Vada da Scholz e Macron a rompere gli zebedei che noi non abbiamo altri soldi da regalare ai comici. Sarebbe sempre ora che Giorgia Meloni si riallineasse con gli elettori!

Spartaco

Lettera 12

Caro Dago, Parolin: «Il diritto alla difesa di Israele che è stato invocato per giustificare questa operazione sia proporzionato e, certamente, con 30mila morti, non lo è». Sorprendente! Adesso tutti vogliono sapere quanti morti per bombardamenti - donne e bambini compresi - sarebbero stati considerati "proporzionati" dalla Santa Sede. Mai in passato si era sentito la Chiesa parlare della guerra in termini di contabilità.

M.H.

Lettera 13

Caro dago

ma la Stellantis che ha utili per 18,6 miliardi è la stessa che chiede incentivi al governo per non chiudere le fabbriche in Italia?

Forza Margherita siamo con te!

Saluti

LB

Lettera 14

Carissimo Dago, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei! Questo raccontavano i nostri padri; bisogna dire che dovremmo farci due domande sul nostro capo (o capa) di governo, dal momento che il capo della diplomazia cinese arriva in pompa magna in Europa, ma Roma viene snobbata e anche il politicamente agonizzante Zelensky, va a trovare la solita Francia e l'onnipresente Germania nel suo tour per la raccolta fondi pro guerra, in cambio, di commesse per la ricostruzione post bellica.

Probabilmente, la mancanza di coerenza politica alla fine premia in questo modo.

A forza di fare Arlecchino, servo di due, tre o più padroni, rischi solo di confondere e confonderti. O più semplicemente, Roma, ha solo perso appeal politico. Non basta vivere di politica, per essere uno statista; ci vogliono doti e capacità che, spesso, il tempo non costruisce. In bocca al lupo.

Il Gandi

Lettera 15

Caro Dago, Lula in Egitto posa con la moglie davanti alle piramidi. Orroreee! Rende omaggio a opere faraoniche, simboli capitalistici dell'epoca, fatte costruire da schiavi e lavoratori oppressi? E questo sarebbe l'ex sindacalista leader del "Partito dei lavoratori"?

Marino Pascolo

Lettera 16

Caro Dago, minaccia alla sicurezza nazionale Usa: la Russia sta sviluppando un'arma nucleare antisatellite nello spazio. E allora? C'è spazio per tutti!

Sandro Celi

Lettera 17

Caro Dago, la Foresta Amazzonica potrebbe superare il punto di non ritorno già nel 2050. Visti i disastri mondiali combinati nei primi tre anni di mandato, se Biden dovesse essere rieletto sarà l'umanità intera a superare il punto di non ritorno assai prima di quella data...

Leo Eredi

Lettera 18

Caro Dago, il Papa ha sempre detto che "Dio perdona tutti". Perdonerà anche Parolin a vanvera?

Neal Caffrey