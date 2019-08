MO' SONO DAZI TUOI! - E SE LA GUERRA COMMERCIALE ANTI CINESE FOSSE UN GUAIO SOPRATTUTTO PER LE AZIENDE AMERICANE? È QUELLO CHE PENSA IL CEO DI APPLE TIM COOK, CHE HA DETTO CHIARAMENTE AL PRESIDENTE CHE SAMSUNG ALLA FINE ESCA AVVANTAGGIATA - TE CREDO. APPLE & CO PRODUCONO PRATICAMENTE TUTTO IN CINA, MENTRE I COREANI HANNO DECISO PER TEMPO DI DIVERSIFICARE – TRUMPONE PER ORA HA CONGELATO TUTTO, MA ORMAI HA TIRATO IL SASSO…