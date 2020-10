PUÒ FERNANDE GRUDET, LA MAITRESSE PIÙ FAMOSA DEL MONDO, ESSERE UN’ICONA FEMMINISTA? NE È CONVINTA LA REGISTA FRANCESE SYLVIE VERHEYDE CHE GIRERÀ UN FILM SU MADAME CLAUDE, LA DONNA CHE HA SAZIATO GLI APPETITI SESSUALI DEI POTENTI DELLA TERRA, DA JFK A GIANNI AGNELLI, CON LE SUE “CLAUDETTES” – MA LE STORIE CHE CIRCOLANO SU DI LEI PARLANO DI UN ESSERE TERRIBILE: “PER LEI GLI UOMINI ERANO PORTAFOGLI E LE SECONDE ERANO BUCHI…” - DISPREZZAVA LE SUE RAGAZZE, COSTRINGENDOLE A SOTTOPORSI A...

Può Fernande Grudet, la maitresse più famosa del mondo comunemente cosciuta come Madame Claude, essere un’icona femminista?

Ne è convinta la regista francese Sylvie Verheyde che sta girando un film sulla sua vita: «Mia madre aveva lasciato la sua città natale per andare a Parigi e per lei Madame Claude era un simbolo di successo. È abbastanza paradossale scegliere una maitresse come esempio, tuttavia non c'erano molte donne capaci di muoversi come lei. Ha scalato la scala sociale in modo stupefacente in un mondo governato da uomini».

Affermazioni che hanno fatto storcere un po’ il naso visto i racconti e le testimonianze che circolano sulla donna che ha saziato gli appetiti sessuali dei potenti della terra, da JFK a Gheddafi, con le sue "Claudettes" che non solo disprezzava, ma costringeva a sottoporsi a interventi di chirurgia plastica per sembrare donne di buona famiglia.

La giornalista francese Elisabeth Antébi è stata una delle due donne che si sono infiltrate durante le selezioni per diventare una delle ragazze di Madame Claude per un articolo nel 1975: «Eravamo in forma, piuttosto intelligenti, magre, brune: corrispondevamo ai criteri, siamo stati accettate».

Le “Claudettes” dovevano essere tutte alte, perché era opinione di Grudet che gli uomini ricchi preferissero le donne alte, come preferivano le ville e le grandi macchine.

Le ragazze dovevano andare sotto i ferri e modificare il loro aspetto. Nessuna ragazza sfuggiva a questo requisito: era la mossa della maitresse, il suo modo di "marcare" le donne che lavoravano per lei. La stessa Grudet cambiò il suo aspetto perché credeva di essere brutta.

L'attrice francese Francoise Fabian, che ha interpretato Madame Claude nell'omonimo film del 1975 e l'ha incontrata più volte, l'ha descritta come una donna "fredda": «Disprezzava gli uomini e ancora di più le donne. Per lei, i primi erano portafogli e le seconde erano buchi. Era terrificante ed era una mitomane».

Anche l'ex avvocato di Grudet, Francis Szpiner, l'ha descritta come un personaggio antipatico: «Era una persona piuttosto fredda, concentrata sull'autocontrollo e l'immagine, vestita sempre a festa.

Riusciva a essere indipendente e mantenere il potere in un mondo governato da uomini, ma non era affatto una femminista, era anche molto tradizionale».

Nell’autobiografia del 1974, Grudet mentì dicendo di far parte dell'aristocrazia francese e di essere stata un membro della Resistenza durante la seconda guerra mondiale, ma venne smentito in seguito. Nel 1976, sotto il presidente Valery Giscard d'Estaing, che non era un fan del servizio fornito da Grudet, fu perseguita dalle autorità francesi per frode fiscale. Fuggì negli Stati Uniti, dove continuò a fornire donne a Frank Sinatra e Sammy Davies Jr. Tornò in Francia nel 1986 e scontò una pena detentiva di quattro mesi. Morì da sola nel 2015 in un ospedale di Nizza. Solo sei persone parteciparono al suo funerale.

