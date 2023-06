9 giu 2023 18:04

PUTIN SI È RIN-DRONATO – L'IRAN STAREBBE AIUTANDO LA RUSSIA A COSTRUIRE UN IMPIANTO PER DRONI A EST DI MOSCA, PER LA GUERRA IN UCRAINA. L'ACCUSA ARRIVA DALLA CASA BIANCA, SECONDO LA QUALE L'IMPIANTO DOVREBBE ESSERE COMPLETAMENTE OPERATIVO AGLI INIZI DEL 2024 – DA MESI L'ARMATA LESSA UTILIZZA I VELIVOLI SENZA PILOTA PRODOTTI IN IRAN PER COLPIRE KIEV…