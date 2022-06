QUANTO PUO' REGGERE ANCORA PAPA FRANCESCO? - IERI DURANTE L'UDIENZA SETTIMANALE IN VATICANO BERGOGLIO E' APPARSO FRAGILE - PER ALZARSI DALLA SUA SEDIA A ROTELLE, E' STATO COSTRETTO A FARSI AIUTARE - LA PRECARIA SALUTE DEL PONTEFICE, CHE HA 85 ANNI, LO HA CONVINTO A RINVIARE UN VIAGGIO IN AFRICA E HA ALIMENTATO LE VOCI DI SUE POSSIBILI DIMISSIONI - A INSOSPETTIRE PERO' E' SOPRATTUTTO IL CONCISTORO CHE HA CONVOCATO IN PIENO AGOSTO PER... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

il papa si fa aiutare ad alzarsi

Ieri, durante l’udienza settimanale, un fragile papa Francesco è stato costretto a farsi aiutare per alzarsi in piedi. Da giorni si rincorrono le voci sulle sue possibili dimissioni. Tutto è iniziato quando Bergoglio ha rinviato un viaggio in Africa e ha annunciato di aver convocato i cardinali per un concistoro.

Durante la sua udienza in Vaticano, l’argentino, 85 anni, ha parlato di come la vecchiaia sia «un momento per trovare forza nella fragilità» e ha incoraggiato gli anziani ad abbracciare la loro fragilità e impotenza.

il papa si fa aiutare ad alzarsi 2

Mentre scendeva dalla sedia a rotelle, il papa è sembrato in difficoltà e si è fatto aiutare dal prefetto della Casa Pontificia e da un funzionario. Sofferente per il dolore al ginocchio, nelle ultime settimane è stato costretto a usare una sedia a rotelle e la scorsa settimana ha dovuto rinviare un viaggio nella Repubblica Democratica del Congo e nel Sud Sudan.

Ha anche annunciato la decisione, insolita, di tenere un concistoro per nominare nuovi cardinali ad agosto, e ha organizzato incontri per garantirsi che le sue riforme rimangano intatte. Il concistoro straordinario per la creazione di 21 nuovi cardinali si svolgerà il 27 agosto. Sedici di questi avranno meno di 80 anni e saranno quindi idonei ad eleggere il suo successo in un futuro conclave.

il papa si fa aiutare ad alzarsi 3

Da quando è diventato papa nel 2013, il pontefice argentino ha creato 83 cardinali nel tentativo di plasmare il futuro della Chiesa cattolica, in parte per contrastare l'influenza storicamente dominante dell'Europa, e in parte perché preservino i suoi valori. Il 28 agosto Francesco visiterà L'Aquila e la tomba di Celestino V, il primo papa a dimettersi dal pontificato, nel XIII secolo.

