14 ott 2023 19:43

QUESTE SONO "LE BOMBE" CHE CI PIACCIONO - SU INSTAGRAM C'È UNA ACCOUNT CHE RACCOGLIE MIGLIAIA DI FOTO DELLE BOMBASTICHE SOLDATESSE ISRAELIANE CHE SI PREPARANO PER ANDARE A COMBATTERE A GAZA - AVVISATE I PIPPAROLI: CI SONO VENTENNI CHE POSANO IN UNIFORME STRETTE ALL'ARMA, IN BIKINI O LINGERIE - IL REGISTA QUENTIN TARANTINO (MICA SCEMO), È ANDATO A TROVARLE PER ESPRIMERE LA SOLIDARIETÀ CONTRO L'ATTACCO DI HAMAS