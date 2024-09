"CAMILA GIORGI È A ROMA. NEGLI ULTIMI MESI HA VIAGGIATO PER LAVORO, NON È SCAPPATA" – PARLA IL LEGALE DELL'EX TENNISTA, INDAGATA PER LE FALSE VACCINAZIONI ANTI-COVID PER OTTENERE IL GREEN PASS, CHE È SCOMPARSA DAI RADAR DALLO SCORSO MAGGIO: "HA TRASCORSO UN PERIODO NEGLI STATI UNITI, POI È TORNATA IN ITALIA. SI TRATTA SOLO DI CHIACCHERE, NESSUNA VOLONTÀ DI NON FARSI TROVARE" – IL PRECEDENTE AVVOCATO DELLA SPORTIVA L'AVEVA SCARICATA PROPRIO PERCHE' ERA IRREPERIBILE...

«Camila Giorgi è a Roma. Negli ultimi mesi ha viaggiato per lavoro. Insomma, non è affatto scappata come qualcuno ha insinuato». A parlare è Edmondo Tomaselli, l’avvocato romano dell’ex tennista italo-argentina, sotto inchiesta, assieme al padre e alla madre e al fratello Leandro, con l’accusa di falsità ideologica nel fascicolo aperto dalla procura di Vicenza in merito alle false vaccinazioni anti-Covid per ottenere il green pass.

Lei e la cantante Francesca Calearo, in arte Madame, erano state indagate altre 23 persone con l’accusa, a vario titolo, di falso ideologico (nel caso di Madame e Giorgi) corruzione e peculato. Mentre, però, la cantante vicentina era intervenuta sulla vicenda attraverso una lunga lettera, l’ex tennista Camila Giorgia aveva scelto di non parlarne.

LE DIMISSIONI DEL VECCHIO LEGALE

[…] L’avvocato Cristian Carmelo Nicotra, del foro di Enna, lo scorso 16 luglio, aveva infatti deciso di dimettersi dall’incarico di difensore della tennista e di tre dei suoi familiari, tranne che del fratello Leandro, per cui è stato chiesto un patteggiamento. Il motivo, aveva spiegato il legale, la sua irreperibilità dato che dal 28 maggio la sportiva non si è fatta più sentire. […] Poco dopo, però, l’ex tennista la decisione di rivolgersi all’avvocato romano Edmondo Tomaselli, in vista della prossima udienza preliminare (la prima rinviata per dei difetti di notifica) che si svolgerà il prossimo 5 novembre. […]

L'AVVOCATO TOMASELLI

«La mia assistita ha trascorso un periodo negli Stati Uniti, poi è tornata in Italia e sta anche seguendo alcuni progetti lavorativi ma non è mai sparita dai social - spiega l’avvocato Tomaselli - Si tratta solo di chiacchere, nessuna volontà insomma di non farsi trovare, ma solo impegni personali. I suoi fan l’hanno sempre seguita attraverso la sua pagina Instagram, non è mai stata irreperibile».

Il legale fa sapere, inoltre, che Giorgi, la quale continua a dichiararsi innocente dall’accusa di falso ideologico relativa alla presunta falsa vaccinazione, avanzerà al giudice la richiesta di giudizio abbreviato. Sul caso sono già sei i patteggiamenti accordati con il sostituto procuratore Gianni Pipeschi, tra cui anche quello della dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, il cui ambulatorio di Vicenza è stato il fulcro dell’indagine nata nel 2021: il suo avvocato Fernando Cogolato ha chiesto 2 anni con pena sospesa. […]

