27 lug 2021 18:36

UN "ROBODOG" SI AGGIRA PER L'EUROPA – È STATO PRESENTATO PER LA PRIMA VOLTA NEL VECCHIO CONTINENTE UNO DEI “CANI ROBOT” CREATI DALLA BOSTON DYNAMICS: SI CHIAMA SPOT ED È IN FORZA A UN'AZIENDA TEDESCA, LA "CIBORIUS" – DOTATI DI UNA TELECAMERA A 360 GRADI AD ALTA RISOLUZIONE, I "ROBO-DOG" COSTANO CIRCA 63MILA EURO L’UNO E SONO IN GRADO DI CAMMINARE SU TERRENI IRREGOLARI, SALIRE LE SCALE ED ENTRARE IN PICCOLI SPAZI…