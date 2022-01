"SE VOLEVI, MI TRASFERIVI METÀ DEI TUOI INVESTIMENTI IN ITALIA, MA SEI TIRCHIO. SPARISCI" - I MESSAGGI CON CUI LA BIELORUSSA TANYA YASHENKO PRENDEVA A PESCI IN FACCIA IL PRINCIPE GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA, CHE L'HA DENUNCIATA PER CIRCONVENZIONE D'INCAPACE: "DICEVI DI COMPRARE CASA QUANDO AVRAI I FONDI, ORA LI HAI, LO SAPPIAMO, MA NON VUOI FARLO. SONO SCELTE, NE DEVI ESSERE CONSAPEVOLE" - MA LUI, OSSESSIVAMENTE GELOSO, LA BOMBARDAVA DI MESSAGGI FINO A FARSI DENUNCIARE PER STALKING - LA STORIA E LE PUNTATE PRECEDENTI

Fulvio Fiano e Giulio De Santis per il "Corriere della Sera"

TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA

Una dipendenza, né più né meno. Nella perizia psichiatrica sulla fragilità del principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa viene così inquadrata la sua relazione con la bielorussa Tanya Yashenko. Un rapporto ossessivo-compulsivo dal quale lui cerca di allontanarsi, tanto da arrivare a denunciare la donna perché avrebbe approfittato della sua ricchezza, ma nel quale ricade succube (le scuse postate su Facebook).

Il paradosso di questi turbolenti giorni seguiti al passaggio da storia privata a pubblica vicenda, è che lui, indagato per stalking a causa della sua asfissiante gelosia verso la 35enne, si trova ora a dover respingere le insistenti pressioni psicologiche di lei per rimangiarsi quella specie di sussulto di emancipazione con cui l'ha portata ad essere indagata per circonvenzione di incapace.

TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA

Come già sabato, anche ieri sono proseguiti i messaggi e le chiamate della 35enne, che da Minsk insiste affinché lui ritiri la denuncia. Una delle richieste di Tanya Yashenko a Bonanno di Linguaglossa in queste ore è stata quella di avere copia dell'atto di accusa depositato al pm, quasi a voler capire davvero da quali rischi debba difendersi in questa partita che finora si giocava a carte coperte. Emblematico, in questo senso, il fatto che i due abbiano passato assieme le feste di Natale. E questo nonostante la denuncia di stalking a carico del principe sia risalente a un anno fa. In ballo ci sono anche i costosissimi regali che il principe chiede di riavere.

TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA

«Tieniti tutto ma finiamola qui», è stata la risposta del principe a uno dei messaggi di lei, così come riportato dall'avvocato Armando Fergola e dalla psichiatra Rosalba Trabalzini, che hanno eretto un cordone di sicurezza a protezione del suo precario benessere e in ragione del buon esito della causa penale. L'unico oggetto al quale il 51enne non è disposto a rinunciare è un gioiello appartenuto storicamente al nobile casato.

TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA

Quanto in profondità sappiano affondare le insistenze di lei nelle debolezze di lui lo racconta poi uno scambio in chat di qualche mese fa: «Dicevi di comprare casa quando avrai i fondi, ora li hai, lo sappiamo, ma non vuoi farlo. Sono scelte, ne devi essere consapevole», gli scriveva lei in uno scambio dei mesi scorsi. E ancora: «Se volevi, mi trasferivi metà dei tuoi investimenti in Italia, ma sei tirchio. Sparisci».

TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA

«Lo farò, avrai metà delle mie cose come promesso», la risposta del principe. Come certificato dalla stessa psichiatra che poi l'ha preso in cura, il 51enne si rapportava all'amata con asfissianti attenzioni fatte di messaggi e mazzi di fiori continui, pretesa di controllo su ogni suo spostamento, richieste di ricambiare il suo amore.

Comportamenti sfociati anche in violenze verbali e spintoni in almeno un paio di occasioni. Ma il tema delle liti era anche e ancora la restituzione dei regali. Soldi e gelosia, tenuti assieme in un altro messaggio inviato da lei nei mesi scorsi: «Ti ho chiesto di non bombardarmi e tu mi mandi mille mail. Ho un avvocato penalista e alla denuncia di stalking posso aggiungere estorsione per la restituzione...».

TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA