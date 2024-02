RAI-AHI AHI – LA RICONOSCETE QUESTA FACCIA CHE E’ COMPARSA NELLA FICTION “MAMELI”, ANDATA IN ONDA SU RAI1? È QUELLA DI UBALDO MANUALI, IL NETTURBINO DI RIANO (ROMA) IMPUTATO PER VIOLENZA SESSUALE PLURIMA - MANUALI HA PARTECIPATO COME COMPARSA NELLA FICTION RAI. IL 59ENNE, ACCUSATO DI STORDIRE LE VITTIME, “SI VANTAVA DELLA SOMIGLIANZA CON KEANU REEVES. DICEVA CHE ERA DESIDERATISSIMO, CHE LO FERMAVANO PER STRADA…”

Il volto di Ubaldo Manuali è apparso su Rai1 lo stesso giorno in cui il netturbino di Riano ha partecipato da imputato al processo per violenza sessuale plurima. È successo lo scorso 14 febbraio, ricorda Repubblica, quando è andata in onda la fiction dedicata a Goffredo Mameli, vista da milioni di telespettatori. La mattina Manuali era in aula a Viterbo davanti alle donne che lo accusavano delle violenze subite.

Manuali ha infatti partecipato come comparsa nella fiction della Rai, apparendo per alcuni secondi nelle riprese. La passione per il cinema lo aveva già portato a lavorare nel 2013 con Alvaro Vitali nel film «Tutti a Ostia Beach». In carriera avrebbe fatto la comparsa in altre produzioni. E poi portava avanti la sua carriera da cantante di karaoke, puntando sulla sua presunta somiglianza con Keanu Reeves soprattutto nei suoi post sui social.

Proprio sui social, secondo gli inquirenti, Manuali adescava le sue vittime. Dopo un primo corteggiamento, l’uomo otteneva un appuntamento e quando riusciva a portarle a casa, Manuali è accusato di avere narcotizzato le partner, per poi violentarle e filmarle a loro insaputa. Quei video finivano anche nelle chat degli amici, con i quali si vantava delle conquiste. Manuali è accusato di tre presunte violenze sessuali e due casi di revenge porn. […]

