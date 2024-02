RICORDATE LA STORIA DEL PRINCIPE GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA CHE ACCUSAVA L’EX COMPAGNA DI AVERLO SPENNATO? ORA LA BIELORUSSA TANYA YASHENKO È STATA RINVIATA A GIUDIZIO: PER IL GUP AVREBBE APPROFITTATO DI UN DISTURBO DELLA PERSONALITÀ DELL’UOMO PER SOTTRARGLI UN MILIONE E MEZZO DI EURO, TRA SOLDI E GIOIELLI, DURANTE LA LORO RELAZIONE – LEI SI È SEMPRE DIFESA PARLANDO DI “REGALI”, MA…

Estratto dell'articolo di Giulio de Santis per www.corriere.it

TANYA YASHENKO CON GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA

Lo sguardo dimesso, gli occhi rossi, un mutismo impenetrabile. È una Tanya Yashenko triste quella che ieri pomeriggio è uscita dall’aula di tribunale dopo aver ascoltato la decisione del gup Angelo Giannetti di rinviarla a giudizio con l’accusa di essersi approfittata di un disturbo della personalità del principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa per sottrargli circa un milione e mezzo di euro, tra soldi e gioielli, durante la loro relazione.

Ora l’aspetta il processo dove è imputata di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio. Orologi, denaro e bollette pagate, lei, 37 anni, ha sempre sostenuto di averli considerati regali d’amore ricevuti come fidanzata. [...]

TANYA YASHENKO CON GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA

Sono stati doni spontanei fatti dal principe alla sua ex compagna? Oppure quei regali sono il frutto di un’astuzia criminale ordita dalla Yashenko? È la domanda cui dovrà dare una risposta l’istruttoria attraverso i testimoni del rapporto della coppia. Per esempio, sarà fondamentale la testimonianza del titolare della gioielleria Martini, in via del Leoncino nel centro storico, dove il principe ha comprato un anello da 65 mila euro da regalare alla bielorussa. È lunga la lista dei doni.

Si va dai circa 750 mila euro girati da Bonanno alla Yashenko alla Mercedes da 80 mila euro. Il principe ha anche versato 190 euro per aiutare la bielorussa ad acquistare un B&B a piazza di Spagna.

TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA TANYA YASHENKO E GIACOMO BONANNO DI LINGUAGLOSSA