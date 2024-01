L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CHE CI PIACE, QUELLA CHE CI FA SCOPARE MEGLIO – ESISTE UN SITO CHE, GRAZIE ALL’IA, RISPONDE ALLE DOMANDE DEI PORCELLINI SU COME AUMENTARE LE PROPRIE PERFORMANCE A LETTO – LA CHAT SI CHIAMA “BEDUCATED”, LE SI POSSONO RIVOLGERE DOMANDE DEL TIPO "COME POSSO FAR GODERE LA MIA RAGAZZA FACENDOLE UN CUNNILINGUS?" – L’ISCRIZIONE COSTA 8,99 EURO AL MESE E L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE RISPONDE GRAZIE A UN DATABASE DI LEZIONI DI SESSUOLOGI...

Estratto dell’articolo di Marco Consoli per “Il Venerdì di Repubblica”

“Come posso dare un orgasmo alla mia fidanzata praticandole il sesso orale?”. Domande come queste spesso rimangono inevase, perché ci si vergogna di porle anche agli amici più intimi. A rispondere però, per ora solo in inglese e tedesco, c’è la chat guidata dall’intelligenza artificiale di Beducated (beducated.com/ai/chat), sito creato dalla sex coach Mariah Freya col partner Phil Steinweber per contribuire al benessere sessuale delle persone.

«Quando si parla di educazione sessuale a scuola (che in Germania e altri 19 Paesi Ue è obbligatoria, ma in Italia no, ndr) ci si riferisce al massimo a qualche spiegazione anatomica e informazioni su contraccezione e relative malattie trasmissibili», dice Freya. «Le informazioni su Internet sono scarse e fuorvianti, ma col mio partner mi sono resa conto che l’appagamento e l’intesa sessuale possono essere insegnati e guidati. Per questo è nato Beducated: offrire strumenti per migliorare il benessere sessuale che secondo l’Oms comprende quello fisico, mentale, emotivo e sociale».

L’iscrizione a pagamento sul sito internet (8,99 dollari al mese) dà accesso a corsi su vari argomenti tenuti da sessuologi e altri esperti: dall’anatomia della vulva e del pene all’eiaculazione femminile, dal sesso orale ai rapporti di dominazione, dal dating alla masturbazione, all’educazione relazionale e molto altro, ogni argomento viene trattato in maniera molto seria e informata, con eventuali immagini e video esplicativi. […]

«Anche a ChatGpt si possono chiedere informazioni su argomenti di natura sessuale, ma senza linguaggio esplicito che è bandito (perché le regole impediscono alla chat anche di fornire informazioni su atti sessuali, ndr). Per questo la nostra chat risponde senza pregiudizi o limiti, e le persone apprezzano, facendo domande soprattutto su orgasmo, masturbazione e posizioni sessuali, ma anche su quelli che sono i problemi più frequenti nella coppia: la difficoltà di comunicazione relativa al sesso e la non perfetta corrispondenza nei due partner di desiderio e appagamento».