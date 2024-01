SEI SICURO DI SAPERE COSA GUARDA IL TUO PARTNER SU PORNHUB? LA SEXPERTA TRACEY COX RIVELA QUALI SONO LE CATEGORIE PIÙ CLICCATE TRA UOMINI E DONNE E ALCUNI RISULTATI SONO SORPRENDENTI: A FAR IMPAZZIRE TUTTI CI SONO LE SFORBICIATE TRA LESBICHE CHE ACCENDONO LE FANTASIE DELLE FEMMINE E FANNO GODERE I MASCHI – MA TRA LE CATEGORIE PIÙ VISTE CI CONO GLI HENTAI E I CARTONI ANIMATI CON I PENI E LE MAMMELLONE GIGANTI E…

Gennaio. Il mese in cui è più probabile che le persone cerchino di smettere di fumare, di bere e stilano la lista dei buoni propositi. Ma è anche il momento in cui il sito porno più famoso al mondo (Pornhub) pubblica la sua rassegna dell'anno: Tracey Cox esplora quali sono le tendenze e le ricerche che sono state più popolari nel 2023.

Vuoi sapere cosa fa il tuo partner quando va di nascosto in ufficio per "fare alcune e-mail" a tarda notte? È probabile che questo sia ciò su cui stanno davvero facendo clic...

Sforbiciata tra lesbiche

Le ricerche relative al termine sono cresciute del 151% lo scorso anno e "lesbica" è stato il terzo termine più cercato nel 2023. Gli americani, in particolare, adorano guardare l'azione tra donne.

Cos'è la sforbiciata tra lesbiche? È una posizione sessuale in cui due donne sfregano le loro vulve l'una contro l'altra, di solito intrecciando le gambe. Il modo più semplice per immaginarlo è creare delle "forbici" con l'indice e il medio di ciascuna mano, quindi metterli insieme in modo che i punti in cui le dita si uniscono alle mani si tocchino.

Non è necessario essere lesbica per trarre soddisfazione dal concetto: ci si può strofinare contro il braccio, la coscia o un'altra parte del corpo del partner per stimolarsi. Il suo fascino nella vita reale? Si può raggiungere l'orgasmo senza penetrazione o usando la bocca o la lingua. Se cerchi sesso completamente sicuro e sei felice di lasciare i vestiti addosso, l'unica cosa che batte le sforbiciate è la masturbazione reciproca. Sullo schermo piace agli uomini perché è qualcosa che possono fare solo le donne.

Perché agli uomini piace guardarlo

Ci sono due donne in azione ed è quello che immaginano farebbero due donne insieme. Inoltre non devono guardare il pene di un altro uomo senza preoccuparsi delle proprie dimensioni. Gli uomini eterosessuali non vogliono vedere gli uomini fare cose sessuali, vogliamo vedere le donne farlo.

Cosa ne pensano le donne

Questa categoria di porno è ancora più popolare tra le donne che tra gli uomini. Non sorprende, dato che molte donne eterosessuali preferiscono guardare il porno lesbico in generale. Molte donne preferiscono che i loro compagni guardino il porno lesbico perché meno violento e poi adorano vedere l’orgasmo femminile.

Hentai

"Hentai" è stato il termine più cercato su Pornhub nel 2023 ed è rimasto al primo posto per tre anni consecutivi.

In parole povere, Hentai è il porno che arriva sotto forma di cartoni animati o anime. È il porno più popolare tra i Millennial e i giovani adulti. Gli statistici di Pornhub ritengono che la popolarità di videogiochi come "Zelda" e la popolarità generale degli anime potrebbero spiegare l'aumento.

I ricercatori credono che il fatto che siano cartoni animati li faccia sentire meno in colpa di guardare il sesso. Come nel caso dei videogiochi, la violenza e gli abusi rappresentano spesso la parte dell’intrattenimento. Nel porno Hentai, è normale che mostri, demoni e piante giganti violentino le donne dei cartoni animati. La bestialità è un tema comune.

Un'altra caratteristica preoccupante del genere è che i personaggi sono "innocenti" sessualmente. Infantili. I critici temono che l’Hentai normalizzi i bambini come partner sessuali appropriati.

Perché agli uomini piace guardarlo

La maggior parte degli uomini lo considerava molto più accettabile rispetto alla visione del porno tradizionale. Alcuni lo guardano perché i personaggi sono ipersessualizzati con peni e seni giganti. Altri perché lo considerano pura evasione.

Cosa ne pensano le donne

Alcune donne lo trovavano inquietante, ma la maggior parte lo trovava meno offensivo del porno con persone reali. Altre apprezzano il fatto che nessuno sia stato manipolato per la realizzazione dei video.

Porno maturo

Buone notizie per chi è avanti un po' avanti: le ricerche di porno "maturo" sono cresciute del 77% e sono diventate la seconda categoria più popolare scelta dagli uomini.

"Mature cougar" ha aperto la strada, "MILF" è stato il secondo termine più cercato a livello mondiale e "DILF" è cresciuto del 71%. Le ricerche di nonne sono aumentate del 132% con termini come "nonna sexy" spesso di tendenza.

Perché agli uomini piace guardarlo

Una risposta enorme a questo. Alcuni amano il fatto che le milf siano più dominanti, altri perché sono l’opposto di quello che hanno. Altri ancora trovano rilassante il fatto di non dover accontentare giovani donne esigenti e che siano loro a doverti accontentare.

Cosa pensano le donne

Sull’argomento le donne hanno pareri abbastanza positivi. Un po’ perché sanno che si va tutti in quella direzione e poi perché non è una novità che agli uomini piacciono le donne mature.

Porno amatoriale

È una caratteristica costante nell'elenco dei "più visti" da quando il sito ha iniziato la sua raccolta annuale di ciò che è popolare. E il 2023 non ha fatto eccezione.

Il porno amatoriale è esattamente quello che sembra: porno con video fatti in casa di persone "normali". Le donne guardano il porno amatoriale più degli uomini. Il che non sorprende se si considera che il porno professionale è pieno di donne meno riconoscibili che hanno subìto numerosi interventi chirurgici.

Perché agli uomini piace guardarlo

L'ipotesi popolare secondo cui tutti gli uomini vogliono guardare "porno star" (labbra e seni grandi, genitali glabri, parti sbiancate) non è vera. Le donne "vere" vengono ancora considerate molto più attraenti. Ed è un motivo in più per cui piace il porno amatoriale fatto di uomini con peni dalle dimensioni normali. I protagonisti sono persone come tutti gli altri e sembrano divertirsi sul serio.

Cosa ne pensano le donne

Pollice in su da parte delle donne. Ci sono diversi motivi per cui le donne sono più contente di guardare i video amatoriali: le coppie sono più credibili, raggiungono l’orgasmo durante il sesso e le donne non sono siliconate e con fisici perfetti. Non da meno non ci sono pornostar pagate per fingere che gli piaccia soffocare ed essere malmenate.

