LA STRATEGIA DEGLI AMERICANI CON PUTIN: BASTONE E CAROTA – MENTRE MANDANO AVANTI LA NATO A SABOTARE IL PIANO DI PACE DELLA CINA, GLI USA SI DICONO PRONTI A RIPRENDERE “DOMANI” I NEGOZIATI CON LA RUSSIA PER L’APPLICAZIONE DEL TRATTATO “NEW START”, CHE PUTIN HA ABBANDONATO – PICCOLI SEGNALI CHE SERVONO A FARSI VEDERE DIALOGANTI, MENTRE PROSEGUONO LE TRATTATIVE PIÙ O MENO SEGRETE

PUTIN BIDEN

(ANSA) - Gli Usa sono pronti a riprendere "domani" i negoziati con la Russia sull'applicazione del trattato New Start per la limitazione delle armi nucleari, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la sua sospensione, ma non l'abbandono. Lo ha detto in un'intervista alla Tass il sottosegretario di Stato americano Victoria Nuland. "Siamo pronti a farlo da domani se la Federazione russa è pronta, e siamo anche pronti a permettere ispezioni" ai siti americani, ha aggiunto la Nuland.

vladimir putin joe biden ginevra vignetta di osho su biden e zelensky joe biden a kiev con zelensky 5 joe biden a kiev con zelensky 4 VLADIMIR PUTIN JOE BIDEN - ILLUSTRAZIONE TPI