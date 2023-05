LA STRETTA DI SALVINI PER PROVARE A FERMARE LE STRAGI SULLE STRADE ITALIANE - PER CHI GUIDA UBRIACO O SOTTO EFFETTO DI QUALCHE DROGA POTREBBE ARRIVARE “L’ERGASTOLO DELLA PATENTE”, A CHI VIENE BECCATO PIÙ DI UNA VOLTA STORDITO VERRÀ STRAPPATA PER SEMPRE – LE SANZIONI SARANNO INASPRITE SOPRATTUTTO PER CHI ANDRÀ A SBATTERE SOTTO EFFETTO DI ALCOL O DROGA (FORSE SI ADOTTERÀ IL SISTEMA SVIZZERO: L’IMPORTO DELLA MULTA SALE O SCENDE IN BASE AL REDDITO)

Riforma del codice della strada, è in dirittura d’arrivo arrivo la modifica promessa. […] La modifica avverrà con un ddl – al quale stanno lavorando i tecnici dei ministeri dei Trasporti, dell’Interno e della Giustizia – che potrebbe essere presentato in Cdm entro giugno, obiettivo è approvarlo entro la fine dell’anno.

Le norme in materia di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti vanno verso un notevole inasprimento delle sanzioni, specialmente in caso di incidente. In più occasioni Salvini ha parlato di ’ergastolo della patente’:

per chi reitera comportamenti imprudenti non basta la sospensione della patente, aveva spiegato il ministro, sostenendo con forza il dispositivo del ritiro della patente a vita per le infrazioni più gravi. Potrebbe essere introdotto in caso di incidenti causati da conducenti che guidano sotto effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebrezza.

Il 98% dei titolari di patente di guida ha 20 punti. Oggi, l’effetto deterrente della patente a punti è quindi limitato. È in arrivo maggiore severità sulle modalità di recupero dei punti persi, con un ritorno alle regole originarie, iniziando col ritorno al recupero graduale di due punti ogni due anni e probabilmente anche innalzando il numero di punti persi per le infrazioni più gravi. […]

È in arrivo una stretta sulla sosta selvaggia, anche dei monopattini e dei ciclomotori, con modifiche degli articoli 7 e 158 del codice della strada, e sanzioni più dure per chi parcheggia su marciapiedi, in doppia fila e negli stalli per disabili senza averne diritto.

E forse ci sarà un amento generalizzato delle sanzioni. Tra le proposte discusse negli ultimi mesi, anche la possibilità di introdurre un sistema di multe in base al reddito sull’esempio di quanto avviene nei paesi scandinavi e in Svizzera. […]

