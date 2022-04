28 apr 2022 20:12

SVOLTA NEL CASO DI SAMANTHA MIGLIORE, LA 35ENNE MORTA DOPO UN'INIEZIONE AL SENO FATTA IN CASA: L'AUTOPSIA HA RIVELATO UN ELEVATO QUANTITATIVO DI SILICONE NEL SANGUE - LA TRANS BRASILIANA PAMELA ANDRESS, INDAGATA PER LA MORTE DELLA DONNA, L'AVREBBE INIETTATO DIRETTAMENTE IN UN VASO SANGUIGNO…