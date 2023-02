5 feb 2023 14:40

TIM, CHE SUCCEDE? – DA QUESTA MATTINA LA RETE DI TIM NON FUNZIONA IN QUASI TUTTA ITALIA, I DISSERVIZI MAGGIORI RIGUARDANO LA CONNESSIONE DA RETE FISSA. ALCUNI SITI NON RIESCONO A ESSERE APERTI A CAUSA DEL MALFUNZIONAMENTO - E I TWITTAROLI SI DIVERTONO: “LA COSA BELLA È CHE IL LORO SLOGAN DICE: 'LA FORZA DELLE CONNESSIONI'. E IN MOLTI CHIEDONO LO SCONTO IN FATTURA…