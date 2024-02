IL VERO GUAIO DI SHAKIRA NON ERANO LE CORNA DI PIQUE’, MA LE TASSE CHE NON PAGAVA – LA POPSTAR COLOMBIANA È STATA INTERROGATA DA UN GIUDICE DELLA CATALOGNA PER RISPONDERE ALLE ACCUSE DI AVER EVASO CIRCA 6 MILIONI DI EURO AL FISCO SPAGNOLO - LA CANTANTE, CHE SOSTIENE DI ESSERE INNOCENTE, HA DICHIARATO DI AVER VERSATO LA CIFRA CONTESTATA PRIMA DI ESSERE DENUNCIATA E DI ESSERE VITTIMA DI UNA "STRATEGIA DI PRESSIONE" DA PARTE DEL FISCO SPAGNOLO…

(ANSA) - È andato in scena nelle scorse ore un nuovo appuntamento tra Shakira e la giustizia spagnola, ancora una volta con oggetto possibili conti in sospeso tra la pop star colombiana e il fisco. A riportarlo è il quotidiano El País, spiegando che la cantante è stata interrogata da un giudice della Catalogna via videoconferenza, parlando dalla sua nuova residenza di Miami, nel quadro di una causa in cui le è contestata una presunta frode fiscale da sei milioni di euro, risalente al 2018.

Shakira, aggiunge lo stesso giornale, ha respinto l'accusa, dichiarandosi quindi innocente e garantendo di non aver mai avuto intenzione di commettere reati fiscali. Inoltre, ha ricordato di aver versato la cifra contestata prima di essere denunciata e sostenuto di aver subito nel tempo una "strategia di pressione" da parte del fisco spagnolo.

La star colombiana è risultata residente in Spagna per diversi anni, ai tempi della sua relazione con l'ex calciatore del Barcellona Gerard Piqué. Lo scorso novembre, pochi mesi dopo aver lasciato il Paese iberico per trasferirsi in Florida, la cantante ha patteggiato una pena a tre anni di carcere - commutati in una multa da quasi 7,8 milioni di euro - in una prima causa aperta contro di lei in Spagna per frode fiscale.

