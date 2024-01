LA VERSIONE DI MUGHINI - GIUSTISSIMO RIVENDICARE LA NECESSITÀ DI "DUE POPOLI, DUE STATI", MA PER COME SONO LE COSE OGGI CHI CI STAREBBE AL VERTICE DELLO STATO PALESTINESE, I BOIA CHE HANNO PREDISPOSTO IL CHE E IL COME DEL 7 OTTOBRE? DUBITO CHE GLI EVENTUALI PARTECIPANTI AI CORTEI PRO-PALESTINESI AVREBBERO DATO RISPOSTE ARTICOLATE E RAGIONEVOLI A QUESTE DOMANDE. NON MI PARE AIUTINO A TROVARE SOLUZIONI POSSIBILI E BENSÌ RINFOCOLANO L'ODIO RECIPROCO. SOLTANTO QUESTO, PURTROPPO…

Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, all'udire che oggi 27 gennaio – la giornata internazionalmente dedicata a rammemorare la persecuzione antiebraica avvenuta a metà del Novecento ­­– sarebbero sfilati per le strade italiane cortei inneggianti alle ragioni di quei palestinesi che fanno oggi da bersaglio alle armi israeliane puntate contro di loro dopo i massacri del 7 ottobre, avevo rizzato tutte le mie antenne intellettuali e sentimentali.

Da tempo la nascita (drammaticissima) di Israele è al centro non dirò dei miei interessi, e bensì delle mie passioni. Ne ho scritto, e reputo quelle pagine fra le migliori mai scritte in vita mia.

Nell'aspettare i cortei del 27 gennaio avevo messo da parte un po' di ritagli di giornali, ad esempio quello in cui uno scrittore israeliano ricorda che fra le vittime ebree dell'orrore del 7 ottobre c'era una donna israeliana che era usa raccattare in auto i palestinesi che si presentavano al check point perché malati e li portava in un ospedale israeliano. Massacrata come tutti gli altri 1200 uomini e donne e bambini israeliani, né più né meno.

E con tutto questo dimentico i circa 25mila palestinesi cui l'esercito israeliano ha tolto la vita a titolo di risposta a quell'obbrobrio? No, non lo dimentico affatto. E' quel che succede sempre in una guerra. Lo sapete quante furono le vittime giapponesi del bombardamento di Tokyo con armi tradizionali, quello che precedette il lancio delle due bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki? Qualcosa di vicino a centomila.

Sì o no le volte che pensiamo a quelle vittime, non possiamo non ricondurle al gesto fondante della guerra tra Stati Uniti e Giappone, all'attacco (a tradimento) da parte dei giapponesi delle navi americane ancorate nella baia di Pearl Harbor? Ebbene qual è stato il gesto fondante dell'attuale tragedia palestinese e che Hamas aveva certo messo cinicamente nel conto?

Sì o no gli israeliani se n'erano andati da Gaza, la striscia di terreno la cui popolazione sopravvive a stento dato che i soldi pagati dalla comunità internazionale vengono impiegati da Hamas nel costruire sotterranei a prova di bombe e nel comprare razzi da scaraventare su Israele giorno dopo giorno?

Giustissimo rivendicare la necessità di "due popoli, due Stati", ma per come sono le cose oggi chi ci starebbe al vertice dello Stato palestinese, i boia che hanno predisposto il che e il come del 7 ottobre? Dubito che gli eventuali partecipanti ai cortei pro-palestinesi avrebbero dato risposte articolate e ragionevoli a queste domande.

Vedo e rabbrividisco i cartelli esibiti in cortei similari, e dove lo stemma israeliano viene indicato come identico alla croce celtica nazi. Vedo e rabbrividisco quel che pronunziano alcuni accesi sostenitori della (sacrosanta) causa palestinese, uno di loro un cuoco d'eccellenza l'altro un regista cinematografico.

Ne so parlando come uno che è come in ginocchio innanzi all'enormità di questa tragedia. Ho appena finito di leggere il racconto asciutto e nerissimo di una scrittrice palestinese (Un dettaglio minore di Adania Shibili) che finisce con l'omicidio più che altro casuale, a opera di soldati israeliani, di una palestinese che stava deambulando per strada. Ci vorranno decenni e decenni perché entrambe le parti in causa dimentichino gli orrori di queste ultime settimane.

E senza dire che la situazione è ancora più aggrovigliata in Cisgiordania, che è terra indubitalmente palestinese e dove però sono accampati 700mila coloni israeliani. Come uscirne? Dio mio, non lo so. So solo che i cortei pro-palestinesi che stanno scorrendo per le vie d'Europa non mi pare aiutino a trovare soluzioni possibili e bensì rinfocolano l'odio reciproco. Soltanto questo, purtroppo.

