4 ago 2021 16:13

VI RICORDATE DI HERMES FERRARI, IL RISTORATORE “SCIAMANO” ANTI-LOCKDOWN? GLI È STATO NOTIFICATO UN FOGLIO DI VIA E ORA DOVRÀ STARE LONTANO DA FIDENZA PER TRE ANNI – IL PROVVEDIMENTO È ARRIVATO DOPO L’AGGRESSIONE VERBALE A DUE VIGILANTI CHE GLI CHIEDEVANO DI INDOSSARE LA MASCHERINA IN UN CENTRO COMMERCIALE DELLA CITTÀ. LUI PER TUTTA RISPOSTA RIFILÒ UNA TESTATA A UN PASSANTE E… - VIDEO