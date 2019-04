'STO VAROUFAKIS E' UN DISCO ROTTO! - L'EX MINISTRO GRECO, CAPOLISTA IN GERMANIA (SIC!) PER LE EUROPEE, TORNA AD ATTACCARE SALVINI: “È IL PRODOTTO DELLA DEPRESSIONE, COME MUSSOLINI E HITLER. IL FASCISMO CHE CRESCE È IL RISULTATO DEL FALLIMENTO DELL’ESTABLISHMENT” – “XENOFOBO”, “FASCISTA ASTUTO”, “COME GOEBBELS”: TUTTI GLI ATTACCHI DELL’EX MINISTRO GRECO AL “CAPITONE”

YANIS VAROUFAKIS

YANIS VAROUFAKIS HA DETTO LA SUA SU MATTEO SALVINI

Da www.agi.it

"Salvini è il prodotto della Depressione, così come Mussolini e Hitler furono il prodotto della Depressione tra le due Guerre mondiali in Europa". Lo ha dichiarato all'Agi, Yanis Varoufakis, l'ex ministro delle Finanze greco, ora capolista in Germania per il movimento Domkratie in Europe, costola di DiEM25 - Democracy in Europe Movement 2025 - fondato proprio da Varoufakis e dal filosofo croato, Srecko Horvat.

"Ora abbiamo il fascismo che cresce di nuovo, risultato del fallimento dell'establishment. L'establishment e i Salvini si aiutano a vicenda", ha continuato Varoufakis prima di salire sul palco alla manifestazione del movimento Pulse of Europe nella piazza di Gendarmenmarkt, a Berlino.

La proposta di Varoufakis per strappare l'Europa al crescente sovranismo nazionale è un "New Deal verde per creare lavoro di buona qualità, lavoro per la transizione energetica verde. L'Europa si sta disintegrando sotto la pressione dell'austerità, da una parte, e sotto quella dei fascisti, dall'altra. È probabilmente l'ultima elezione del Parlamento europeo in cui abbiamo la possibilità di fare la differenza", evidenzia l'ex ministro.

Prima di lui, sul palco era salita la capolista per le elezioni europee del partito liberale tedesco Fdp, Nicola Beer. "Noi vogliamo attirare persone dietro a un corso di riforma dell'Europa che non e' in buono stato al momento. Abbiamo attacchi di nazionalisti da destra e da sinistra, ma anche una mentalità da Grande Coalizione a Bruxelles: questo vogliamo cambiarlo, vogliamo romperlo", spiega Beer ad Agi. Per fermare i populisti, continua Beer, servono risultati, per questo l'Ue "deve essere capace di prendere decisioni e di agire".

