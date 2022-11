FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “’IO NON SONO IN QUELLA COOP, MA APPROFONDIRÒ TUTTO COME DEPUTATO’, HA DETTO ABOUBAKAR SOUMAHORO A ‘PIAZZAPULITA’. IMMAGINIAMO LA SCENA, CON LUI CHE SPEGNE LA TV DEL TINELLO E DICE ALLA SUOCERA E ALLA MOGLIE: ‘SONO L'ONOREVOLE SOUMAHORO, DOVETE DIRMI TUTTO’. E QUELLE CHE SCOPPIANO A RIDERE, PERCHÉ COME DEPUTATO LUI NON HA NESSUN POTERE D'INDAGINE SULLA COOP. INVECE CE L'HA, ECCOME, COME FAMILIARE. LA FRASE GIUSTA ERA DUNQUE UN'ALTRA: ‘APPROFONDIRÒ TUTTO COME GENERO’”