IL PD HA SCOPERTO CHE PER VINCERE LE ELEZIONI SERVE LA GNOCCA – ECCO A VOI OLIMPIA TROILI, EX MILITANTE DI "FUTURO E LIBERTÀ", FILOSOFA E APPASSIONATA DI FITNESS – IL SUO PROFILO FACEBOOK È TEMPESTATO DI SELFIE SEXY IN PALESTRA

PD, TROILI: IO SEXY CANDIDATA? NON FARO' PIU' FOTO DI QUEL TIPO, LE SCATTAI PERCHE' MILLENIAL, QUANDO NON AVEVO UN RUOLO POLITICO (VIDEO)

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

Olimpia Troili, candidata romana per il Pd alle prossime europee, filosofa ed appassionata di fitness e di scherma, è stata chiamata la 'sexy candidata', per via di alcuni scatti postati sui suoi profili social. Cosa pensa la diretta interessata di questo soprannome? Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la Troili ha spiegato come sono nate quelle foto: “sono una millenial, avevo in mano i social da quando avevo 16 anni. E da quel momento ho postato tante foto di vita quotidiana: io al mare, in palestra, in bikini. Non lo trovo molto strano”.

Ce n'è una in particolare, con lei su di un divano in una posa sexy. “Quella non so da dove sia uscita, credo che me l'abbia fatta mia madre. Nulla di piccante insomma”. Qualcuno ha scritto che grazie alla sua candidatura il Pd ha scoperto le belle donne...”Io penso che ci siano state tante belle donne in politica, anche nel Pd. Bene, le donne si devono impegnare tutte, al di là dell'aspetto fisico”.

Secondo lei certe foto portano o tolgono voti in politica? “Inizialmente me la sono presa. Poi ho pensato che avrei potuto trasformare un danno in opportunità, presentando quel che sono davvero”.

Quindi farà altre foto 'sexy'? “No, non ne farò più. Perché prima ero una ragazza qualunque senza alcun ruolo politico. Oggi ho realizzato un sogno con questa candidatura: io ho veramente a cuore l'Europa”. Lei divenne famosa perché fece registrare un video a Maradona in cui gli faceva dire 'si' al referendum renziano...”E' successo in una palestra, di fronte a casa mia. Un giorno Maradona venne ad allenarsi lì perché aveva degli impegni a Roma, io lo beccai e quasi di sorpresa gli dissi 'basta un sì', e lui replico immediatamente 'sì'. Pubblicai il video ma specificai immediatamente che si trattava di uno sketch e non di un endorsement”, ha concluso la Troili a Rai Radio1.

