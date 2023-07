CHE C’AZZECCA TONINO DI PIETRO AL RISTORANTE DELLA CAMERA? – L’EX PM DEL POOL “MANI PULITE” SI È AFFACCIATO OGGI IN TRANSATLANTICO, SUSCITANDO SORPRESA E CURIOSITÀ TRA I DEPUTATI, ATTESI AL VOTO DI FIDUCIA SUL DL PA – L’EX MINISTRO HA MANGIATO DA SOLO, POI SI È LASCIATO ANDARE A QUALCHE SUPERCAZZOLA: “IERI HO TREBBIATO IL CORIANDOLO. DA GENNAIO 2021 NON PARLO PIÙ DI POLITICA. PER ORA È COSÌ, MA MAI DIRE MAI…”

ANTONIO DI PIETRO AL RISTORANTE DELLA CAMERA

(AGI) - Per sua stessa ammissione non tornava alla Camera da tre anni, "sono tornato solo per sistemare alcune cose della pensione...". Antonio Di Pietro si e' affacciato oggi nel Transatlantico di Montecitorio, attirando la curiosita' dei deputati intenti a votare la fiducia sul dl Pa.

"Non vengo piu' e da inizio gennaio del 2021 ho deciso di non parlare piu' di politica". La sua vita, racconta, e' legata all'attivita' contadina. "Ieri ho trebbiato il coriandolo...", riferisce all'AGI. E la politica? "La mia e' una scelta chiara. Non dico piu' niente". Quindi non fara' piu' politica? "Per ora e' cosi' ma mai dire mai...", aggiunge.

ANTONIO DI PIETRO CON I SUOI ASINI SEROTONINA - ANTONIO DI PIETRO BY EMILIANO CARLI ANTONIO DI PIETRO ACCERCHIATO DA CRONISTI DURANTE MANI PULITE ANTONIO DI PIETRO antonio di pietro 3 la deposizione di bettino craxi davanti ad antonio di pietro antonio di pietro gherardo colombo francesco greco piercamillo davigo ANTONIO DI PIETRO ANTONIO DI PIETRO CIRCONDATO DAI GIORNALISTI