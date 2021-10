COME SCANZI GLI ELETTORI TU, NESSUNO - VI RICORDATE IL COMIZIO DI CONTE A MONTEVARCHI, DOVE APPARVE LA SUA FATA MADRINA, ANDREA SCANZI, E SI LEVARONO INSULTI E MINACCE DI MORTE A RENZI? HA AVUTO IL SUO EFFETTO: FAR VINCERE GLI AVVERSARI! LA SINDACA USCENTE DI CENTRODESTRA DEL COMUNE IN PROVINCIA DI AREZZO, SILVIA CHIASSAI MARTINI, È STATA RICONFERMATA AL PRIMO TURNO, CON UN RISULTATO MIGLIORE DI QUELLO OTTENUTO NEL 2016 - VIDEO

CONTE PARLA DI RENZI E A MONTEVARCHI DAL PUBBLICO URLANO: "FATELO FUORI, SPARATEGLI". E’ QUESTA “LA CURA DELLE PAROLE”, SBANDIERATA DALL’AVVOCATO COME PRINCIPIO FONDATIVO DEL NUOVO CORSO PENTASTELLATO? – MENTRE ‘GIUSEPPI’ TACE SULLE MINACCE DI MORTE A MATTEUCCIO, LA SENATRICE DI ITALIA VIVA TERESA BELLANOVA VA ALL’ATTACCO DI CONTE E SCANZI: “CHE SCANDALO…”- BOSCHI: "QUESTO E' IL NUOVO CORSO DEI 5 STELLE? VERGOGNA" - VIDEO

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Vi ricordate il comizio di Giuseppe Conte a Montevarchi, Arezzo, durante il quale come segnalato da VigilanzaTv e Dagospia - a un certo punto si aggregò anche Andrea Scanzi per fargli da spalla?

Quel comizio in cui né l'ex Presidente del Consiglio grillino né il giornalista del Fatto Quotidiano batterono ciglio quando dalla folla si levarono insulti e minacce di morte a Matteo Renzi, scatenando anche un putiferio istituzionale?

Ebbene, malgrado il dispiego di mezzi e l'aiuto della "rockstar del giornalismo", il candidato sindaco del Centrosinistra Luca Canonici sostenuto da Conte e Scanzi è stato di fatto surclassato dall'avversaria di centrodestra Silvia Chiassai Martini, per giunta prima cittadina uscente.

Sessanta contro quaranta, il risultato di Chiassai contro Canonici. Con un'ulteriore aggravante per il leader del M5s e il giornalista filogrillino: se nel 2016 Chiassai Martini aveva infatti ottenuto il 60% al secondo turno, in questa tornata elettorale lo ha conquistato già al primo, lasciandosi alle spalle con venti punti di distacco l'avversario Canonici per il quale si erano spesi pubblicamente nientemeno che l'ex Presidente del Consiglio e "il giornalista più seguito d'Italia". Un altro clamoroso insuccesso nel già nutrito palmares di Giuseppi e di Scanzi, insomma.

