Marco Antonellis per affaritaliani.it

A quanto siamo in grado di rivelare, sarà rinviato il consiglio dei ministri previsto per le ore 20 di questa sera per il via libera alla task force sul recovery fund. L’idea di far rinviare anche per oggi il Consiglio dei Ministri sul voto sul Recovery, è arrivata direttamente da Franceschini, che si era consultato col Segretario Zingaretti. Il rischio era un voto contro di Italia Viva al testo preparato da Conte: un pessimo biglietto da visita per il Presidente del Consiglio nel suo viaggio europeo. Il Pd, quindi, continua nel tentativo di mantenere in vita il governo, nonostante molto dell’operato di Conte non piaccia ai Dem.

Al Nazareno aspettano di sapere cosa effettivamente farà Renzi a fine dicembre, dopo il voto sul bilancio. Crisi o non crisi? I Dem per ora evitano prese di posizioni, convinti che ora ogni decisione sia affrettata . “Comunque non se ne parla prima di metà gennaio”, dicono ai piani alti del Nazareno, attenti a non scoprire le proprie carte. Saranno i primi mesi del 2021 a decidere la sorte del Premier con la pochette.

