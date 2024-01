12 gen 2024 19:13

CROSETTO, MA CHE GENDER FAI? – IL MINISTRO VIENE A SAPERE TRAMITE I SOCIAL CHE LA DIREZIONE GENERALE DEL SUO DICASTERO HA DIFFUSO LE LINEE GUIDA PER “L'IDENTITÀ ALIAS” DEI DIPENDENTI DELLA DIFESA E PER IL “RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA IN TRANSIZIONE DI GENERE” – CROSETTO NON LA PRENDE AFFATTO BENE E SBROCCA DI NUOVO SU “X”: “LO SCOPRO SOLO ORA. IL DIRETTORE HA PROBABILMENTE RITENUTO CHE L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO LO ESIMESSE DALLA CONDIVISIONE…"