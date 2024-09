IL DAGO-SCOOP DEL 26 AGOSTO CHE HA SCOPERCHIATO IL CASO DELLA POMPEIANA ESPERTA MA "NON CONSIGLIERA" CHE OGGI HA SPEDITO 'O MINISTRO 'NNAMMURATO A FARSI LE SEGHE AI GIARDINETTI COINVOLGENDO IN UNA FOTONICA FIGURA DI MERDA IL GOVERNO DUE-MELONI

Chi è, e soprattutto chi si crede di essere, la bombastica 41enne, nativa di Pompei, Maria Rosaria Boccia? La presidente della FashionWeekMilanoModa, come si qualifica sul suo account Instagram, annuncia urbi et orbi la nomina a Consigliere per i grandi eventi del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Al giubilante post Instagram di nomina, però, la Boccia aggiunge una “storia” che lascia gli “addetti ai livori” a bocca aperta. Sotto una immagine che vede romanticamente affiancati il suo volto a quello di Sangiuliano, su fondo nero come una lapide, scrive:

“Sono giorni che ricevo messaggi e telefonate inopportune. Tra me e il Ministro continuano ad esserci ottimi rapporti. Siamo legati dalla stessa tenacia che impieghiamo nel raggiungimento degli obiettivi, da una stima ed una lealtà lavorativa che appartiene a pochi e da un sano sentimento chiamato "bene" che resterà anche quando non avremo rapporti lavorativi”.

‘’Ad oggi il Decreto di nomina a Consigliere del Ministro "Grandi Eventi" (a titolo gratuito) è stato firmato dal Ministro ed attendiamo la ratifica della nomina. Una volta ratificata il Ministro, poiché è un incarico fiduciario, può decidere in qualsiasi momento di revocarla e non penso debba interessare nessuno se non i diretti interessati’’.

‘’Basta attacchi inutili! Nell'epoca della giusta sensibilizzazione al body shaming, allo stalking mediatico e alla prevenzione dagli attacchi gratuiti lesivi della dignità e psico-stabilità di un individuo penso sia il caso di smetterla con questo inutile accanimento. Vi ricordo, infine, che il Ministro ci rappresenta e lavora quotidianamente per noi. Ad oggi ha "portato a casa" risultati importanti, provate a pensare cosa potrebbe fare in una condizione di serenità.

Basta attacchi gratuiti!”

Ohibò, chi ha mai attaccato la signorina Boccia e il suo impegno culturale? Curiosi come siamo, proviamo a contattare il portavoce del ministro Sangiuliano, e la “storia” si trasforma in una ‘’mistery story’’. Dal Collegio Romano, si precisa quanto segue: “E’ una notizia falsa: la signora Maria Rosaria Boccia non è mai stata nominata Consigliere del Ministro per i "Grandi Eventi".

Alla nostra curiosità sul fitto rapporto culturale che lega la Boccia ridens di Pompei e Genny del Golfo, instagrammato da ogni angolazione, in una miriade di eventi (Taobuk Festival di Taormina, varie visite a Pompei, pranzi e presentazione di libri, convegni al Senato e presenze alla Camera), la replica è questa: “Una semplice conoscenza avvenuta all’epoca della campagna elettorale del 2022”. Quindi riparte il refrain, sempre con toni più secchi: “La nomina annunciata della signora Boccia è una notizia f-a-l-s-a”.

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano alla camera 3

Armati di santa pazienza e di Google, andiamo a spulciare il curriculum della curvacea Boccia: diplomata perito tecnico, si laurea in Economia all’università telematica Pegaso nel 2023 e poi sul suo profilo Linkedin compaiono una sfilza di eventi organizzati e progetti legati alla nutrizione e alla dieta mediterranea. Roba da intenditori come: “La cultura della bellezza”; “Nutrizione, Prevenzione e Cultura” e via dimenticando.

Poi, improvvisamente, nell’aprile 2024 la balda Boccia ottiene un incarico di Docente (si presume a contratto) all’Università Federico II di Napoli, al quale si sommano, dal mese successivo, le lezioni in “Pianificazione della comunicazione e marketing tra etica e deontologia”, all’università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Ovviamente la signorina Boccia ha una consuetudine con Fratelli d’Italia: fiato alle trombette, è stata nominata Presidente del comitato Tecnico e Scientifico dell’Intergruppo Parlamentare “La cultura della Bellezza: Medicina Estetica, Formazione, Ricerca e Benessere”, presieduto da Gerolamo Cangiano (detto Gimmi), ben noto all’ambiente della cultura umanistica per essere l’ex moroso di Valeria Marini e l’attuale fidanzato dell’ex Miss Italia, Danny Mendez.

Quest’anno, l’Intergruppo in questione non è rimasto con le mani in mano alla manicure e ha fatto una trasferta di ben quattro giorni a Sanremo, guarda caso proprio durante i giorni del Festival della Canzone, per presentare a sua volta il “Festival della Bellezza”.

Iniziativa pubblicizzata sulle reti e Tg Rai manco fosse un convegno della Biennale di Venezia, come del resto altri “eventi culturali” organizzati dalla Boccia: dal criptico progetto “Wedding surgery” al tavolo tecnico per la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco, fino al raduno di Ferrari “Le rosse in rosa”, a Cetara.

Da brava comunicatrice, il meglio di sé, la rampante Maria Rosaria lo dà su Instagram, social che inonda di selfie ridens con chiunque di famoso le capiti a tiro. Tra le numerose “vittime” della sua vanità da autoscatto si segnalano anche un rotondo Luca Palamara e uno stranito Biagio Antonacci.

A seguire, si registra una attenzione speciale dedicata a immortalare gesta e opere del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: è lui il ‘’sirenetto’’ protagonista di foto e video, mescolato con foto di tramonti, tuffi, Ferrari, profumi Dior, concerti, e tanti, tantissimi sorrisi. Destinati a spegnersi dopo la ferale notizia che ‘’la signora Maria Rosaria Boccia non è mai stata nominata Consigliere del Ministro per i "Grandi Eventi".

