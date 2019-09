GOVERNO IN DEFICIT D'OSSIGENO - GUALTIERI TRATTA SENZA SOSTA CON BRUXELLES: DEVONO TROVARE UN MODO PER TIRARE FUORI GLI INVESTIMENTI DAL COMPUTO DEL TRATTATO DI MAASTRICHT, PERCHÉ COL 2-2,2% NON SI VA DA NESSUNA PARTE - SUL VERSANTE DELLA CRESCITA, IL PANORAMA NON È DEI MIGLIORI E LE PROIEZIONI PER IL PROSSIMO ANNO NON DOVREBBERO SUPERARE LO 0,5%