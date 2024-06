DAGOREPORT – I CAPOCCIONI DEL PARTITO DEMOCRATICO USA VOGLIONO DISFARSI DI QUEL CHE RESTA DI BIDEN E CANDIDARE MICHELLE OBAMA. MA FINCHÉ C’È TRUMP IN CAMPO, “SLEEPY JOE” TERRÀ DURO, CONVINTO COM’È DI ESSERE L’UNICO IN GRADO DI BATTERE IL TYCOON – BARACK OBAMA GURU, BADANTE E PROCACCIATORE DI DOLLARI: TIENE D’OCCHIO I FINANZIAMENTI PER TRUMP E “COMMISSARIA” LA CAMPAGNA ELETTORALE DI BIDEN

DAGOREPORT

joe biden e barack obama raccolta fondi a hollywood

I capoccioni del Partito democratico americano non sanno come disfarsi di ciò che resta di Joe Biden. L’82enne presidente Usa, tra G7 e il party a Hollywood, ha mostrato di essere ormai bollito: si aggira spaesato, ha momenti di vuoto, spara gaffe e costringe chi gli sta vicino a mettere una pezza ai suoi sbarellamenti.

Per sostenerlo in vista delle elezioni presidenziali gli è stato affidato il badante Barack Obama, vero capo della campagna elettorale per la rielezione.

i trump e e gli obama

L’ex presidente afroamericano sta tenendo d’occhio soprattutto la capacità di Donald Trump di raccogliere fondi e diffondere fake news (il video di Biden rintontito a Borgo Egnazia e portato via dalla Meloni è stato tagliato ad arte: in realtà Joe si stava rivolgendo ad altri paracadutisti e non era perso in uno dei suoi momenti di offuscamento).

joe biden al g7 5

Obama è corso subito ai ripari organizzando una raccolta fondi ad Hollywood, tradizionalmente pro-dem, portando a casa più di 30 milioni di dollari.

La potenza economica dei candidati sarà determinante per la rielezione: la partita di novembre si deciderà in pochi Stati (secondo la Bbc, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania e Wisconsin), e “bombardare” gli elettori con messaggi mirati, cartelloni, campagne stampa e social sarà la chiave vincente.

DONALD TRUMP - JOE BIDEN - IMMAGINE CREATA DA MIDJOURNEY

Mentre Barack Obama fa i conti in tasca a The Donald, Michelle Obama è l’oggetto del desiderio di gran parte dei militanti dem, che sognano di vederla sfidare Trump alle presidenziali di novembre.

Un’idea suggestiva ma di difficile realizzazione, non solo per la sua ritrosia a scendere in campo, ma anche perché Biden difficilmente si farà da parte se lo sfidante è il ciuffo arancione di Mar-a-Lago, convinto com’è di essere l’unico in grado di batterlo.

CHARLES MICHEL - RISHI SUNAK - JUSTIN TRUDEAU - URSULA VON DER LEYEN - JOE BIDEN GIORGIA MELONI - G7 BORGO EGNAZIA

“BIDEN? I DEMOCRATICI VORREBBERO CAMBIARE CANDIDATO” - IL POLITOLOGO LARRY SABATO: “IL DIBATTITO C'È, POSSO CONFERMARLO. IN TEORIA È POSSIBILE, SE I LEADER DEL PARTITO ANDASSERO DA BIDEN A CHIEDERGLI DI FARSI DA PARTE, COME CON NIXON NEL WATERGATE. IL PROBLEMA È CHE CI VUOLE IL SUO CONSENSO - MICHELLE OBAMA OTTERREBBE LA NOMINATION IN UN ATTIMO E CREDO CHE VINCEREBBE LE ELEZIONI, PERCHÉ PRENDEREBBE TRUMP IN CONTROPIEDE. IL PROBLEMA È CHE NON VUOLE CANDIDARSI - PER VINCERE BIDEN DOVREBBE APPARIRE PIÙ VIGOROSO, PERCHÉ L'ETÀ LO DANNEGGIA, ANCHE SE FORSE STA MEGLIO DI TRUMP IN SALUTE. E CONVINCERE GLI AMERICANI CHE TRUMP NON HA…”

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-biden-democratici-vorrebbero-cambiare-candidato-rdquo-398953.htm

Michelle Obama e Barack barack e michelle obama all inauguration day di biden melania trump e michelle obama

meme sul cane di joe biden pubblicato da trump

JOE BIDEN E GIORGIA MELONI - BILATERALE AL G7 DI BORGO EGNAZIA JOE BIDEN SALTA LA CENA CON MATTARELLA -MEME BY OSHO joe biden e giorgia meloni al concerto di andrea bocelli g7 jimmy kimmel joe biden barack obama raccolta fondi a hollywood barack obama, jimmy kimmel e joe biden raccolta fondi a hollywood